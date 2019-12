【ネタばれ】米CWのクロスオーバーとなるアローバース、出演を否定していたあのキャラがサプライズで登場！

米CWのDCスーパーヒーロードラマのキャラクターが集結し、毎年放送されるクロスオーバーイベント"アローバース"に、あの登場を否定していたキャラクターがサプライズで姿を見せていたことが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。(※本記事はアローバースのネタばれを含むのでご注意を!)

今年のアローバースとなる「Crisis on Infinite Earths(原題)」は5部編成となり、今月10日(火)にCWの『THE FLASH/フラッシュ』でオンエアされた第3部にカメオ出演したのは、米FOXからNetflixへプラットフォームが移った『LUCIFER/ルシファー』に主演するトム・エリスだ。

以前に、トムがアローバースに姿を見せるのではないかとの説が浮上した際、その噂をトムは否定していた。その点についてトムがTwitterで、「そうなんだ。"Crisis on Infinite Earths"について他愛ない嘘をついてゴメンよ!!! どうしても驚かせたかったのに、残念ながらパパラッチがサプライズを台無しにしてしまった...。だから、サプライズを隠すためのちょっとした試みだったんだ。でも、ルシファーは嘘はつかないよ」と投稿し、ファンに謝罪。アローバースの撮影で現場にいるところを目撃された時、トムは「友達の誕生日パーティーでそこにいた」と言い訳をしていたそうだ。

