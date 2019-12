【予告編】日本初上陸作品が満載！2020年初旬のHuluプレミアラインナップ発表

日本初上陸の注目海外ドラマをお届けするHuluプレミアから、2020年初旬のラインナップが到着した。日本初上陸の作品から、人気シリーズの最新作、また大人気ドラマ『フレンズ』の全話配信スタートなど、話題作が続々配信開始となるので予告編とともにご紹介しよう。

『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』シーズン3

2020 年1 月12 日(日)独占配信スタート。以降毎週日曜日に1話ずつ追加配信予定(全10話)。

ジェニファー・ロペスがドラマシリーズ初主演を務めるクライム・サスペンスがついにファイナルへ。NYPD ブルックリン署に勤めるシングルマザーのハーリー・サントス(ジェニファー)は、固い絆で結ばれている仲間の警官たちと汚職に手を染め、賄賂や用心棒代で稼いでいた。すべては、純粋で才能に満ちた愛娘に最良の人生を歩ませるため。だがある日、FBIのワナにはまり、"兄弟たち"の情報提供を強要される。ハーリーは娘の未来を守るために、愛と忠誠心、名誉、そして裏切りの狭間で揺れ葛藤する。

シーズン3では、FBI汚職防止特捜班によってハーリーは肉体的にも精神的にも追い詰められていく...。

『ウェントワース女子刑務所』シーズン7

2020 年1月29日(水)独占配信スタート。以降毎週水曜日に1話ずつ追加配信予定(全 10話)。

オーストラリアTVドラマ史上歴代No.1の視聴率を更新し続けている大人気女子刑務所ドラマの最新シーズン。虐待を続ける夫への殺人未遂容疑で収監された普通の主婦ビー・スミス(ダニエル・コーマック『レジェンド・オブ・ザ・シーカー』)が、曲者揃いの檻の中でいかにして生き抜いていくかを描く。シーズン1から始まり、シーズンを重ねていくごとにキャラクターの濃い新たなキャストが加わり視聴者を釘付けにしていくのが見どころ。

待望の新シーズンでは、前シーズンで新たに加わった囚人たちそれぞれが抱える罪と秘密が明らかになるなか、刑務所内の対立は激化し、無法地帯となっていく。本国で2021年に放送されるシーズン9での幕閉じまで更なる盛り上がりが期待できそうだ。

『ザ・スプリット 離婚弁護士』

2020 年1月30日(木)から、全6話一挙独占配信、日本初上陸。

英BBCが世界でも離婚率の高いロンドンを舞台に、イギリスの離婚弁護士の活躍を1話完結型で描く大人の恋愛ドラマ。映画『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』の脚本家で、『THE HOUR 裏切りのニュース』でエミー賞を受賞したアビ・モーガンが脚本・製作総指揮を担う。

時を経て終わる愛と、過ぎ去る時の中でも続く愛。40代の女性離婚弁護士が、自らの結婚生活に問題を抱えつつ、依頼人の離婚問題に向き合っていく。様々な離婚ケースとシリーズを通して絡み合うデフォー家の女性たちのストーリーが描かれ、主人公ハンナを『MI-5 英国機密諜報部』や『埋もれる殺意』のニコラ・ウォーカーが演じる。本国では2020年にシーズン2の放送を予定している。

『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』シーズン4

2020 年2月15日(土)から独占配信スタート。以降毎週土曜日に1話ずつ追加予定(全10話)。

1980 年代のパーソナルコンピュータ黎明期のアメリカを舞台に、王者 IBMに喧嘩を売り、革命的な新製品を生み出そうと画策する型破りな3人を描くヒューマンドラマ。米国の大手批評サイト「ロッテン・トマト」で 100%フレッシュという高評価を獲得している。

ファイナルシーズンとなる今シーズンには、主演のリー・ペイス(映画『ホビット』シリーズ)、マッケンジー・デイヴィス(『ターミネーター:ニュー・フェイト』)、スクート・マクネイリー(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)、ケリー・ビシェ(『ナルコス』)、トビー・ハス(『アウトキャスト』)らメインキャストの続投に加え、映画『マイ・ガール』の子役として人気を確立したアンナ ・クラムスキーや、『名探偵ピカチュウ 』のキャスリン・ニュートンも登場する。



上記本初上陸の作品や人気シリーズの最新作に加え、この夏、本国での放送開始から25年を迎えた大人気シットコムのシーズン1からシーズン10までを2020年1月1日(水)から、全話配信することも発表となった。

2020年も話題の海外ドラマを Huluでお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』シーズン3 © 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『ウェントワース女子刑務所』シーズン7©FremantleMedia Ltd./『ザ・スプリット 離婚弁護士』 © BBC Worldwide 2017/『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』シーズン4© 2017 AMC Films Holdings, LLC. All Rights Reserved./『フレンズ』™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.