現地時間15日、2019ボストン映画批評家協会賞が発表され、作家ルイザ・メイ・オルコットの自伝的小説をシアーシャ・ローナン、エマ・ワトソンら共演で映画化した『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』が作品賞に選ばれた。

『レディ・バード』のグレタ・ガーウィグ監督が、南北戦争時代を舞台に、力強く生きる四姉妹の次女の視点から「若草物語」を描く本作。作品賞に加えて、次女ジョーを演じたシアーシャ・ローナンが主演女優賞に輝いたほか、アンサンブル演技賞、作曲賞も獲得している。

そのほか、賞レースで存在感を見せているポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』が、監督賞と外国語映画賞を受賞。主演男優賞には、『アンカット・ジェムズ（原題） / Uncut Gems』のアダム・サンドラーが輝いた。

2019ボストン映画批評家協会賞の主な受賞結果は以下の通り。（編集部・倉本拓弥）

■作品賞

『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』

■監督賞

ポン・ジュノ 『パラサイト 半地下の家族』

■主演男優賞

アダム・サンドラー 『アンカット・ジェムズ（原題） / Uncut Gems』

■主演女優賞

シアーシャ・ローナン 『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』

■助演男優賞

ブラッド・ピット 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■助演女優賞

ローラ・ダーン 『マリッジ・ストーリー』

■脚本賞

クエンティン・タランティーノ 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■外国語映画賞

『パラサイト 半地下の家族』

■長編アニメ賞

『失くした体』

■アンサンブル演技賞

『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』