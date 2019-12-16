1人じゃ無理!? 30cm超えのデカ盛りバーガー「RICH GARDEN」
大阪・中崎町にある、大阪バーガー界の人気筆頭株『RICH GARDEN』。ここでは、デカ盛りタワーバーガーが食べられるんです。ボリューミーながら、ぺろりとイケちゃうバーガーにぜひトライしてみてください！
30cm超え!? オーバーサイズのタワーバーガー
©Meets Regional
ダブルベーコンチーズバーガーに、照り焼きバーガーをオンした、標高30cmオーバーのタワーバーガーがドンと登場。
顔が隠れるサイズでは映えること間違いナシです！
さらに、コブサラダやスパイシーなメキシカンナチョスでアメリカン気分は最高潮に。
全7品と100種オーバーな酒類の飲み放題になるプランもあり。4,980円／150分LO（180分）。ヒューガルデンホワイトやクラフトビールもラインアップ！
【店舗情報】
RICH GARDEN
©Meets Regional
●LOCATION
大阪市北区中崎西2-3-14 興栄ビル1F
●TEL
06-6147-7695
●営業時間
11：00〜23：00（金〜0：00）
●定休日
不定休
（『Meets Regional』2019年12月号P55掲載） 編/icoico編集部