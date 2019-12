嵐とTOKIOが出演し、今回で10回目を迎える元日の恒例番組『TOKIO嵐』(日本テレビ系/2020年1月1日18時)に、サッカー元日本代表の“キングカズ”こと三浦知良がゲストとして登場することが発表された。そのほか“This is MJ”にTOKIOが参戦する。21時から放送の『嵐にしやがれ元日SP』の記念館ゲストとして登場するのは“キングカズ”こと三浦。番組では、なぜ三浦知良は“キング”になったのか、年表をもとに、カズダンスの秘密、奥様との出会いの秘話、さらに1998年フランスW杯メンバー落選の舞台裏など、ここでしか見る事のできない“レジェンド”の裏側が明かされる。そしてついに“This is MJ”にTOKIOが参戦。「羽子板」「リンボーダンス」「書初め」の正月ならではの3本勝負で、『TOKIO VS 嵐』という、グループの威信を賭けた無礼講の真剣勝負が繰り広げられる。さらに、「大野丸」に相葉雅紀が乗船。鹿児島県錦江湾で、『めでタイ』真鯛釣りに挑戦する。新年を祝う素晴らしい幕開けを飾れるのか!?10周年を迎えた『TOKIO嵐』は日本テレビ系にて2020年1月1日18時放送。