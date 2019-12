塩谷直義が監督し、シリーズ構成と脚本を沖方丁が務める人気アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス 3』の最新作『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』が、2020年春に劇場公開されることが決定した。『PSYCHO‐PASS サイコパス』シリーズは、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション。その最新作となる『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』の劇場公開が、テレビアニメ第3期『PSYCHO‐PASS サイコパス 3』全8話の放送終了直後に発表された。最新作では、刑事課一係が追う「狐」による事件、ビフロストの謎、そして慎導灼と炯・ミハイル・イグナトフの戦いがついに決着する。物語の中心となる灼と炯は、それぞれ梶裕貴と中村悠一が担当。そのほか、脇を固める個性的な登場人物を、櫻井孝宏、大塚明夫、諏訪部順一、名塚佳織、宮野真守ら豪華声優陣が演じる。作品を彩るオープニングテーマは、Who‐ya Extendedによる楽曲「Synthetic Sympathy」に決定。スタッフは、塩谷が監督を、沖方がシリーズ構成と脚本を担当。なお、脚本は沖方に加え、深見真、吉上亮が共同で務める。キャラクターデザインは、人気漫画『家庭教師ヒットマンREBORN!』の天野明、制作はProduction I.Gだ。そのほかの詳細は、まだ明らかにされていない。劇場版アニメーション映画『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』は2020年春公開。併せて、Amazon Prime Videoにて世界独占配信。