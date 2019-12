来年1月10日に公開される「KING OF PRISM」シリーズの劇場版の最新作『KING OF PRISM ALL STARS −プリズムショー☆ベストテン−』の予告編が公開。一条シン(CV.寺島惇太)が劇中で披露する新曲「ダイスキリフレイン」のプリズムショーの一部も使用されている。

「KING OF PRISM」シリーズでは個性豊かな男の子たちが、女の子をトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていく。今作では全29曲の中からファンが選んだプリズムショーのベスト10を一挙に映し出す。

この度公開された本予告編はキンプリならではの世界観で、圧倒的に華やかな映像に仕上がっている。派手に着飾った男の子たちが次々に登場するノンストップのエンターテインメントショーが、観客を煌(きら)めきの彼方に連れていくことを予感させる。本編のミニコーナーとして描かれる「トラチとドラチの日常」の先行映像が使用されているほか、プリズムスタァたちによるミニドラマパートの上映も明らかにされた。

主題歌が前作でエーデルローズ生7名が結成したユニット・SePTENTRION(読み:セプテントリオン)による楽曲「LOVEグラフィティ」に決定し、同曲が予告編の中でも流れて映像を盛り上げている。(編集部・海江田宗)