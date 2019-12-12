¼Â¼Ì¡Ø¤Õ¤ê¤Õ¤é¡ÙÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¡É¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´°À®
¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡ÙË®²è¶È³¦½é¤Î¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤¬´°À®¡¦¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡¢²°³°¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Î¹¹ð¤¬µÞ·ã¤ËÆ°²è¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¡Ö±ÇÁü¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¤Ï¡¢²¿¸Î¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀÅ»ß²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÌäÅÀ¤«¤é´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ÏÂ¿¿ôÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ç¡¼¥¿½ÐÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢²£·¿¤Î±ÇÁü¤ò½Ä·¿¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆÎ®¤¹¤Ê¤É¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤¤À¤Ë¤½¤ÎÇÞÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÞÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡áÀÅ»ß²è¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤±ÇÁü¹¹ðÊª¤È¤·¤Æ¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤òÈ¯°Æ¡¦´°À®¤µ¤»¤¿¡£À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²è³Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ä·¿¤Ç¿·µ¬»£±Æ¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡¢»£±Æ»þ¤«¤é½Ä·¿¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»×½Õ´ü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¡¢°ì¤«½ê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¤¿¤æ¤¿¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤Â³¤±¤ëÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Î¶õµ¤´¶¤ò¡¢ÀÅ»ß²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤ÇÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë½ê¤«¤é¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë4¿Í¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤º¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿¸å¡¢¡ÖÎø¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ëËö¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ËÅ¾´¹¤·¡¢Á´°÷Â·¤Ã¤¿4Ê¬³ä¤Î¹½¿Þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£Îø°¦¡¢³ëÆ£¡¢À®Ä¹¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÎÆ°¤½Ð¤¹ÀÄ½Õ¤ò¤³¤Î¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤ÇºÇÂç¸ÂÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿30ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼ëÎ¤¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¡¢Í³Æà¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¡¢Íý±û¡ÊËÌÂ¼¡Ë¡¢ÏÂ¿Ã¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÔ¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡Ê12·î13Æü¤«¤é1·î9Æü¤Î´ü´Ö¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡Ë¡¢OS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ê12·î13Æü¤«¤é¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£
²ò¶Ø¤ËÀè¤¬¤±¡¢W¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÉÍÊÕ¤ÈÊ¡ËÜ¤¬¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª²û¤«¤·¤¤¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢°ìÂÎ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍÊÕÈþÇÈ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢»£±Æ»þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÀµÄ¾ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«åºÎï¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢É½¾ð¤ä¥·¡¼¥ó¤¬±ÇÁü¤È¤·¤Æ°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¡ËÜè½»Ò ¥³¥á¥ó¥È
30ÉÃ¤ÎÃ»¤¤±ÇÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²¿»þ´Ö¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü·à¾ì¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»°ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
»×½Õ´ü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÎÁÛ¤¤¤Ï°ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ï¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¶õµ¤´¶¤òÀÅ»ß²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¡ÈÆ°¤½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤ÇÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Í¼Ô»ÍÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÌð°õ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
±Ç²è¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ï2020Ç¯8·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2020±Ç²è¡Ö»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ºéºä°Ë½ï¡¿½¸±Ñ¼Ò
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É