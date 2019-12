国民的人気マンガ『ドラえもん』連載開始から50周年となる2020年に、3DCGアニメーション第2弾となる『STAND BY ME ドラえもん 2』が公開されることが決定し、超特報映像が解禁された。前作に引き続き、山崎貴と八木竜一が再びタッグを組む。原作者、藤子・F・不二雄生誕80周年記念作品として、2014年に『ドラえもん』史上初の3DCGアニメとして公開された『STAND BY ME ドラえもん』。『ドラえもん』の世界にそのまま入り込んだかのような圧倒的な映像と、大人も泣ける感涙のストーリーが話題となり、老若男女全世代に受け入れられ、興行収入83億8000万円を記録。世界中でも公開され、全世界興行収入が100億円を突破するなど大ヒットを記録した。その第2弾となる本作は、前作に引き続き、脚本・共同監督をVFXの第一人者で映画『ALWAYS 三丁目の夕日』で知られる山崎が、監督を今年公開され話題となった映画『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』の八木が担当。山崎が前作で描きたくても実現できなかった、原作の中でも名作として知られる、3歳ののび太と今は亡きのび太のおばあちゃんを描いた「おばあちゃんのおもいで」(原作4巻)をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築された感動的なストーリーとなり、さらに、しずかちゃんとのび太の結婚をめぐるラブストーリーが描かれた『STAND BY ME ドラえもん』に続く物語にもなっている。公開された特別映像は、前作『STAND BY ME ドラえもん』の数々の名シーンからスタート。そして、本作で描かれることとなる「あんたのお嫁さんをひと目見たくなっちゃったねぇ」とおばあちゃんがつぶやき、それに力強く答えるのび太の姿が映し出され、今回はどのようなストーリーとなるのか、期待が高まる映像となった。山崎は「50周年という記念の年にこの作品をリリースできることはとても光栄なことです。製作はまだ半ばですが、なんとかスタッフに底力を発揮してもらって、素敵な映画を夏にお届けできればと思っています」と語り、八木は「前回出せなかった新しいひみつ道具、前回大変すぎて出来なかった場所などなど、世界を拡げて皆さんにお届けします」とスケールアップを約束しつつ、「ドラえもんを知っているすべての世代に共感してもらえる、そんな『1日』たちを『STAND BY ME ドラえもん 2』では描いています。是非、来年夏に少し不思議な『1日』体験をしてみてください」と、コメントを寄せた。3DCG映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は2020年8月7日全国公開。