吉本興業に所属するお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣による大ヒット絵本「えんとつ町のプペル」がアニメ映画化されることになった。配給大手の東宝が12月12日、東京・日比谷の同社で行われたラインナップ発表会で明かした。今作は吉本との共同配給となり、2020年12月に全国で公開される。

西野が手がけた「えんとつ町のプペル」は、業界の常識を覆す完全分業制によるオールカラーの絵本。参加したイラストレーター、クリエイターは総勢33人。煙突だらけの町に現れたゴミ人間プペルを主人公に、廣田裕介監督が脚本・製作総指揮を兼ねる西野とタッグを組んで映画化する。

なお、この日発表された2020年以降の公開作品と公開日は以下の通り。

