『フレンズ』『CSI』『SATC』『ツイン・ピークス』...WOWOWと海外ドラマのお熱い関係

『フレンズ』『ツイン・ピークス』『SEX AND THE CITY』『CSI』『クリミナル・マインド』...海外ドラマにあまり詳しくない人でも聞いたことがあるであろう大ヒットドラマの数々を日本で初めて放送してきたWOWOW。28年前の開局以来、多くの人気コンテンツを次々と提供してきたその魅力を、海外ドラマの変遷と合わせて振り返ってみよう。

日本初の民間衛星放送局として1991年4月に開局したのと同時にスタートしたのが、かの有名な『ツイン・ピークス』。鬼才デヴィッド・リンチが仕掛ける、たっぷりの謎とオフビートなテンポが独特のミステリードラマは日本でも多くの熱狂的ファンを生み、日本独自のコラボCMが制作されるほどの社会現象を巻き起こした。25年ぶりに製作された続編シリーズももちろん同局で日本初上陸を果たしている。6人の男女の恋と友情を描き、25周年を迎えた今でも高い人気を誇る『フレンズ』も、全米での開始翌年の1995年より放送されてきた。

その後も、アメリカ脚本家組合による投票でTV史上最高の脚本に選ばれた『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』や、4人のニューヨーカーの友情が多くの女性の支持を集めた『SEX AND THE CITY』、2000年代から15年以上にわたって続き、4シリーズが生まれた犯罪捜査ドラマ『CSI』のフランチャイズもすべてWOWOWを通して日本へ紹介された。2016年には、ハリウッド大手スタジオのワーナー・ブラザースと手を組み、過去の事件を捜査する人気ドラマ『コールドケース』を世界で初めてリメイクするという歴史も作っている。





ほかにも、『ER 緊急救命室』を抜いて医療ドラマとしてアメリカ最長寿となった『グレイズ・アナトミー』、チームでシリアルキラーやサイコパスを追う展開が多くのファンを生んだ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』、マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのスピンオフドラマ『エージェント・オブ・シールド』、英国の人気推理小説を元にした『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』など、一部を挙げただけでも実に多彩なジャンルを手掛け、日本のドラマファンを増やすことに貢献してきた。





2011年10月にはフルハイビジョン・3チャンネルの放送を開始させることで、そうした豊富なラインナップをより広く届けることが可能に。WOWOWプライム/ライブ/シネマの3つのチャンネルでは、ドラマのほか、世界から選りすぐった映画、スポーツ、音楽などの上質なエンターテインメントが揃う。音楽やお笑いや演劇、アカデミー賞やグラミー賞といった各業界を代表する授賞式を生中継するなど、国内外のエンタメを網羅。錦織圭や大坂なおみがしのぎを削るテニス、日本代表の久保建英や香川真司が世界に挑むサッカー、この秋に開催されたワールドカップで日本中を熱くさせたラグビーといったスポーツ番組も充実。映画やドラマ、ドキュメンタリーのオリジナルコンテンツ制作に積極的に取り組んでいるほか、会員なら無料で使えるオンデマンドサービスでチャンネルにて放送された作品の見逃し配信や、そこでしか見られないテニスの注目カードを楽しむこともできる。





海外ドラマの話に戻ると、今後もシャーロック・ホームズの物語を大胆にアレンジしたスタイリッシュな犯罪捜査ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』の最終シーズンや、日本でも大ヒットしている『ウォーキング・デッド』のローレン・コーハンが主演する『コードネーム:ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』、『インディ・ジョーンズ』『ナショナル・トレジャー』といったアクション・アドベンチャー作品を彷彿とさせる『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』といった注目作品が続々と控えている。12月1日(日)よりスカパー!経由の方限定で「WOWOW視聴料2ヵ月半額キャンペーン」を実施中なので、海外ドラマをはじめとしたエンタメをいち早く抑えたい方は試してみてはいかがだろう?







キャンペーンの概要は以下の通り。

<スカパー!経由の方限定!WOWOW視聴料2ヵ月半額キャンペーン>

【期間】2019年12月1日(日)〜2020年3月31日(火)※お手続き完了分まで

【内容】初月無料+2ヵ月間1,265円(税込)/月

・ご契約月より4ヵ月目以降は、通常料金(2,530円/月・税込)。

・スカパー!経由でのご契約者様限定(プレミアムサービス、プレミアムサービス光は対象外)

・複数台目の契約は対象外。(2台目、3台目は、月額990円 ※税込)

・2019年11月30日時点でスカパー!サービス経由にて「WOWOW」をご契約の方は対象外。

・「スカパー!サッカーセット+WOWOW」 期間限定 組み合わせ割引キャンペーンとの併用可能。

詳細はこちら

