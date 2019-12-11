éðÀî¼Â²Ö´ÆÆÄ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡¢ÀõÌîÃé¿®¡õâÃÅç½¨ÏÂ¡õ³Þ¾¾¾¤é¹ë²ÚÃËÀ¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬½Ð±é¤·¡¢éðÀî¼Â²Ö¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢³Þ¾¾¾¤é¡¢ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÃ«Èþµª¤Î¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤¬¿·Á¯¡ª¡ØFOLLOWERS¡Ù¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢éðÀî´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯´ë²è¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÃæÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TOKYO¤Î¡Èº£¡É¤òÉÒ´¶¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÆàÎÉ¥ê¥ß¡£¥â¥é¥ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤³Î¸Ç¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Îø¤Ï¤¹¤ë¤¬Áê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£°ìÊý¡¢ÃÓÅÄ¤Ï½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤É´ÅÄ¤Ê¤Ä¤á¤ò±é¤¸¤ë¡£TOKYO¤ò·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÃ«¤äÃÓÅÄ¤ò¼è¤ê´¬¤¯7Ì¾¤Î¹ë²ÚÃËÀÇÐÍ¥¿Ø¡£À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¼«Á³¼Ì¿¿²È¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥ß¡ÊÃæÃ«¡Ë¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¤â¤¢¤ëË¾·îÌ±À¸¤òÀõÌî¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤â¹¥°õ¾Ý¤ÎÏÂÅÄÇî»Ì¤òâÃÅç¡¢¥ê¥ß¤Î¿ÆÍ§¡¦¥¨¥ê¥³¡Ê²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð°©¤¦¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌî¿¬µ¨À¸¤ò³Þ¤¬±é¤¸¤ë¡£182cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Î³Þ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ëÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëCMÀ©ºî¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ßÀÅÄÌò¤Ë¤ÏÇÈ²¬°ì´î¤¬¡¢Ì±À¸¤Î¸åÇÚ¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸ÍÌò¤òúË½ÓÂÀÏº¤¬¡¢¤Ê¤Ä¤á¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¡¦ÀÐ°æÌò¤ò±Ç²è¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ßÀÄÅÎ´Ç·¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¸Þ½½Íò°ìµ±Ìò¤ò¡É2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëº´Æ£Î®»Ê¤¬±é¤¸¡¢éðÀî¼Â²Ö¥ï¡¼¥ë¥É¤òÀ¹¤ê¤¿¤Æ¤ë¡£
¡¡Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯2·î27Æü¤ËÁ´9ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÃ«Èþµª¤Î¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤¬¿·Á¯¡ª¡ØFOLLOWERS¡Ù¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢éðÀî´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ç¯´ë²è¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÃæÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TOKYO¤Î¡Èº£¡É¤òÉÒ´¶¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÆàÎÉ¥ê¥ß¡£¥â¥é¥ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤³Î¸Ç¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Îø¤Ï¤¹¤ë¤¬Áê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£°ìÊý¡¢ÃÓÅÄ¤Ï½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤É´ÅÄ¤Ê¤Ä¤á¤ò±é¤¸¤ë¡£TOKYO¤ò·üÌ¿¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ³°¤Ê·Á¤Ç¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÃ«¤äÃÓÅÄ¤ò¼è¤ê´¬¤¯7Ì¾¤Î¹ë²ÚÃËÀÇÐÍ¥¿Ø¡£À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¼«Á³¼Ì¿¿²È¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥ß¡ÊÃæÃ«¡Ë¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¤â¤¢¤ëË¾·îÌ±À¸¤òÀõÌî¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤â¹¥°õ¾Ý¤ÎÏÂÅÄÇî»Ì¤òâÃÅç¡¢¥ê¥ß¤Î¿ÆÍ§¡¦¥¨¥ê¥³¡Ê²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð°©¤¦¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌî¿¬µ¨À¸¤ò³Þ¤¬±é¤¸¤ë¡£182cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Î³Þ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ëÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëCMÀ©ºî¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ßÀÅÄÌò¤Ë¤ÏÇÈ²¬°ì´î¤¬¡¢Ì±À¸¤Î¸åÇÚ¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸ÍÌò¤òúË½ÓÂÀÏº¤¬¡¢¤Ê¤Ä¤á¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¡¦ÀÐ°æÌò¤ò±Ç²è¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ßÀÄÅÎ´Ç·¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¸Þ½½Íò°ìµ±Ìò¤ò¡É2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëº´Æ£Î®»Ê¤¬±é¤¸¡¢éðÀî¼Â²Ö¥ï¡¼¥ë¥É¤òÀ¹¤ê¤¿¤Æ¤ë¡£
¡¡Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯2·î27Æü¤ËÁ´9ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡£