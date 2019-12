アカデミー賞レースの前しょう戦としても知られる第25回放送映画批評家協会賞(クリティック・チョイス・アワード)のノミネートが発表され、テレビ部門はエバ・デュバーネイ監督のNetflixドラマ「ボクらを見る目」が最多6ノミネートを獲得した。

「ボクらを見る目」は、黒人5人が不当逮捕された実際の冤罪事件をドラマ化。1989年に米ニューヨークのセントラルパークでジョギング中の白人女性を暴行したとして、ハーレム出身の黒人の若者5人が逮捕された事件で、5人は潔白を主張したが警察の圧迫尋問により罪を認め、実刑判決を受けた。その後、別件で逮捕された男が89年の事件の真犯人だと自白したことから、服役していた5人は自由の身となり、ニューヨーク市との裁判の末、賠償金を獲得した。本作はデュバーネイが脚本・監督・制作総指揮を手がけ、オプラ・ウィンフリー、ロバート・デ・ニーロも制作総指揮に名を連ねている。

また、3人兄弟の人生を彼らの過去と現在、未来を交差させながら描く感動ドラマ「THIS IS US 36歳、これから」が5ノミネート。破産した元富豪一家がストレスを抱えながら極貧生活を送るNetflixのコメディ「シッツ・クリーク」も同じく5ノミネートを獲得した。今回Netflixは、映画部門とテレビ部門を合わせて61ノミネートを奪取する快挙を達成している。

第25回放送映画批評家協会賞授賞式は、2020年1月12日に開催。テレビ部門の主なノミネートは以下の通り。

▽作品賞(ドラマ)

「ザ・クラウン」(Netflix)

「David Makes Man」(OWN)

「ゲーム・オブ・スローンズ」(HBO)

「The Good Fight ザ・グッド・ファイト」(CBS All Access)

「POSE」(FX)

「サクセッション」(HBO)

「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

「Watchmen ウォッチメン」(HBO)

▽主演男優賞(ドラマ)

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」

マイク・コルター「Evil」

ポール・ジアマッティ「ビリオンズ」

キット・ハリントン「ゲーム・オブ・スローンズ」

フレディ・ハイモア「グッド・ドクター 名医の条件」

トビアス・メンジーズ「ザ・クラウン」

ビリー・ポーター「POSE」

ジェレミー・ストロング「サクセッション」

▽主演女優賞(ドラマ)

クリスティーン・バランスキー「The Good Fight ザ・グッド・ファイト」

オリビア・コールマン「ザ・クラウン」

ジョディ・カマー「キリング・イヴ Killing Eve」

ニコール・キッドマン「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」

レジーナ・キング「Watchmen ウォッチメン」

マジ・ロドリゲス「POSE」

サラ・スヌーク「サクセッション」

ゼンデイヤ「ユーフォリア EUPHORIA」

▽作品賞(コメディ)

「バリー」(HBO)

「Fleabag フリーバッグ」(Amazon)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

「Mom」(CBS)

「ワンデイ 家族のうた」(Netflix)

「Pen15」(Hulu)

「シッツ・クリーク」(Pop)

▽主演男優賞(コメディ)

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」

ウォルトン・ゴギンズ「The Unicorn」

ビル・ヘイダー「バリー」

ユージン・レビ「シッツ・クリーク」

ポール・ラッド「僕と生きる人生」

バシール・サラディン「Sherman's Showcase」

ラミー・ユセフ「Ramy」

▽主演女優賞(コメディ)

クリスティーナ・アップルゲイト「デッド・トゥ・ミー さようならの裏に」

アリソン・ブリー「GLOW ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

キルステン・ダンスト「On Becoming a God in Central Florida」

ジュリア・ルイス=ドレイファス「Veepヴィープ」

キャサリン・オハラ「シッツ・クリーク」

フィービー・ウォーラー=ブリッジ「Fleabag フリーバッグ」

▽作品賞(ミニシリーズ)

「Catch-22」(Hulu)

「チェルノブイリ」(HBO)

「Fosse/Verdon」(FX)

「The Loudest Voice」(Showtime)

「アンビリーバブル たった1つの真実」(Netflix)

「ボクらを見る目」(Netflix)

「Years and Years」(HBO)

▽作品賞(テレビ映画)

「ブレグジット EU離脱」(HBO)

「デッドウッド 決戦のワイルドタウン」(HBO)

「エルカミーノ ブレイキング・バッド THE MOVIE」(Netflix)

「Guava Island」(Amazon)

「ネイティブ・サン アメリカの息子」(HBO)

「Patsy & Loretta」(Lifetime)

▽主演男優賞(ミニシリーズ/テレビ映画)

クリストファー・アボット「Catch-22」

マハーシャラ・アリ「TRUE DETECTIVE トゥルー・ディテクティブ」

ラッセル・クロウ「The Loudest Voice」

ジャレッド・ハリス「チェルノブイリ」

ジャハール・ジェローム「ボクらを見る目」

サム・ロックウェル「Fosse/Verdon」

ノア・ワイリー「The Red Line」

▽主演女優賞(ミニシリーズ/テレビ映画)

ケイトリン・デバー「アンビリーバブル たった1つの真実」

アン・ハサウェイ「モダン・ラブ 今日もNYの街角で」

メーガン・ヒルティ「Patsy & Loretta」

ジョーイ・キング「The Act」

ジェシー・ミューラー「Patsy & Loretta」

メリット・ウェバー「アンビリーバブル たった1つの真実」

ミシェル・ウィリアムズ「Fosse/Verdon」