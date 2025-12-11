「バツイチ男性」が意外と女性ウケがいい理由９パターン
女性たちの間では、離婚歴のある男性が意外と人気のよう。そこで、『オトメスゴレン』読者へのアンケートをもとに、「『バツイチ男性』が意外と女性ウケがいい理由」を聞いてみました。経験豊富な彼らの言動を参考にしてみてください。
【１】一人の生活に寂しさを感じていて「結婚に前向きそうだから」
「出会って半年で、来月ゴールイン！」（２０代女性）と、慣れないひとり暮らしの寂しさから、「バツイチ男性」は短い交際でもプロポーズしてくれるのではと考える女性もいるようです。多くの女性にとって、結婚は憧れ。ずっと一緒にいたい相手なら、告白する際「結婚前提で」と言ってみるのも手かもしれません。
【２】人生経験が豊富で「一緒にいて頼りになるから」
「何事にも冷静に対応できるところに余裕を感じる」（２０代女性）など、修羅場をくぐってきた「バツイチ男性」ならではの頼もしさに憧れる女性もいます。積極的に仕事や遊びに取り組んで、いろいろな経験を積むことがモテへの近道にもなりそうです。
【３】二度と失敗を繰り返さないよう「恋愛に真摯に向き合ってくれそうだから」
「今までの彼氏のなかで一番私を大事にしてくれます」（３０代女性）と、再びしくじらないよう恋愛に誠実なところも高評価でした。女性なら誰しもかけがえのない存在として尊重されたいもの。真剣な気持ちをアピールするのが恋人ゲットの近道になるかもしれません。
【４】幸せは努力なしでは永遠に続かないと知っており「二人でいる時間を大事にしてくれるから」
「デートのときは素敵な演出で、いつも楽しませてくれる」（３０代女性）と、挫折から「今」を大切にすることを学んだ「バツイチ男性」の、恋人を大切にする姿勢も好評のようです。女性との初デートにはサプライズを用意するなど、「どうすれば相手を楽しませられるか」をしっかり考えましょう。
【５】次の恋愛に慎重になっているせいか「熱くなりすぎないから」
「ガツガツしていないところがいい」（２０代女性）のように、「バツイチ男性」の恋愛に少し腰が引けている様子に好感を覚える女性もいるようです。押してばかりではなく時にはひいて相手との間合いをとると、二人の距離を縮められるかもしれません。
【６】「男として未熟だ」と感じているせいか「謙虚だから」
「控えめな姿勢が素敵」（３０代女性）など、失敗を経験しているがゆえの「バツイチ男性」の謙虚さが高ポイントのようです。女性からすぐ別れを切り出される人は、傲慢さを男らしさと勘違いしていないか、自分の行動を見直してみましょう。
【７】お互いひとりの時間も大切だと痛感していて「束縛しなさそうだから」
「私がやりたいことを尊重してくれる」（２０代女性）と、結婚生活で女性とのベストな距離感を学んだため、「バツイチ男性」との交際では過干渉の心配がないと考える女性もいます。恋人の行動が気になって仕方がない人は、趣味や仕事に没頭して彼女から気持ちをそらしてみましょう。
【８】負い目があるせいか「自分の欠点も受け入れてくれそうだから」
「包容力がある」（２０代女性）と、「バツイチ男性」の器量の大きさも女性にとっては魅力のようです。恋人に気にくわない点があっても「お互いさま」と受け入れ、より器の大きな男を目指すと、人間的な魅力が高まるでしょう。
【９】失敗経験があるため「女性の過去を詮索しないから」
「昔の恋愛について聞いてこないところがいい」（２０代女性）というように、誰しも触れられたくない過去があることを痛感している「バツイチ男性」の、過去を気にしない心の広さにグッとくる女性は多いようです。恋バナになったとき、女性を質問攻めにするのは控えるべきかもしれません。
ほかにも「『バツイチ男性』が意外と女性ウケがいい理由」があれば教えてください。たくさんのご意見をお待ちしております。（佐野勝大）
