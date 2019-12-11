¡Úº£½µËö¤Î¿·ºî±Ç²è¡ÛÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª¡¡³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇÐÍ¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·ºî±Ç²è¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡º£½µËö¡Ê12·î13Æü¡Á¡Ë¤Ï¡¢DC¥É¥é¥Þ¡ØTHE FLASH¡¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¥·¡¼¥º¥ó4¤«¤éËè¥·¡¼¥º¥ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥È¥ì¥Û¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ä¡¢¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡ØSUPERNATURAL¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥í¥Ã¥·¥§¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¶¦±é¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤Ê¤É¤¬¸ø³«¡ª
¢£12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù
Á°ºî¤«¤é2Ç¯¡£´ÆÆÄ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥«¥¹¥À¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼ç±é¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥Ê¥¹¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡£
¡Ö¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Á!!!¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥µ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡¢¥Ù¥µ¥Ë¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¡¢º£¤ÏÂç³ØÀ¸¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ï¤¢¤Î»þ¤Î¶½Ê³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢Ê´¡¹¤ËÇË²õ¤·¤¿¥Ï¥º¤Î¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¤ò
¤³¤Ã¤½¤ê½¤Íý¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë3¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢²õ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÀßÄê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£¤·¤«¤â¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¤ªÁÄÉã¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ë...¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¡§¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ê¡Ø¥é¥¤¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥°¡¡¡ÁÁêËÀ¸«½¬¤¤¡Á¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥¦¥¯¥ï¥Õ¥£¥Ê¡Ê¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º8¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥ë¥Õ¡Ê¡Ø¥é¥¤ÇþÈª¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ë¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ê¡ØFARGO¡¿¥Õ¥¡¡¼¥´¡Ù¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¡Ê¡Ø¤µ¤é¤Ð°¦¤·¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¡Ê¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ë
¢£12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ø¥¢¥¯¥»¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù
¡ÖMDGP ¥â¡¼¥¹¥È¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥·¥Í¥Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡×¾å±ÇºîÉÊ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥È¥ì¥Û¡Ê¡Ø¥Þ¥Á¥§¡¼¥Æ¡Ù¡Ë¤ä¥É¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¡Ê¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£
¥í¡¼¥Ê¡Ê¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º3¡Ù¡Ë¤ÏÀ¨ÏÓ¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤ë½÷»¦¤·²°¤À¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤òµ¿¤ï¤ì¡¢¥í¥¹¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤òµí¼ª¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥ô¥é¥Ç¥£¥¯¤Î»Å³Ý¤±¤¿æ«¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â©»Ò¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¡¢7»þ´Ö¸å¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ô¥é¥Ç¥£¥¯¤¬»Ø¼¨¤¹¤ë5¤Ä¤Î¡Ô¥¿¥¹¥¯¡Õ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¡§¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥ê¡¼¡Ê¡Ø½è·º¿Íµµ¡Ù¡Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ç¥ë¡Ê¡Ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¡¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¡¦"¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸"¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¡ØÆÃ¹¶ÌîÏºA¥Á¡¼¥à THE MOVIE¡Ù¡Ë¡¢¥µ¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ê¡Ù¡Ë
¢£12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ø6¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥¤¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡£
À¤³¦¿ï°ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤ò¾Ã¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¯¥»¼ÔÂ·¤¤¤ÎÃË½÷6¿Í¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨±ÑÍº¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿Ç¤Ì³¤ÎÀ®²Ì¤¬Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡£"Ì¿"¤ò¤«¤±¤¿Ç¤Ì³¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¡§¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥í¥é¥ó¡Ê¡Ø±ÑÍº¤Ï±³¤¬¤ª¹¥¤¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¡Ê¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¡Ë¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¡Ê¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡Ë¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡Ê¡Øeasy ¥¤¡¼¥¸¡¼¡Ù¡Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥í¥Ã¥·¥§¡Ê¡ØSUPERNATURAL¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ë¡¢¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥º¡Ê¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ë¡¢¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥ë¥ë¥Õ¥©¡Ê¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ë
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¡¿Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø6¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¡¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥È¥ì¥Û(c)PF¡¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥í¥Ã¥·¥§(c)SF/Famous