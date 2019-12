「ハンガー・ゲーム」は、アメリカの作家スーザン・コリンズのヤングアダルト小説を原作とし、2012年から4作にわたり公開されました。

文明が崩壊し独裁国家となったパネムを舞台に、シリーズ1、2作目では12歳から18歳の男女に最後の一人が残るまで殺し合いをさせるというハンガー・ゲームを、前後編に分かれた完結編では主人公と仲間達の国家への反乱と革命を中心に描かれます。本シリーズを通して主演を務めたジェニファー・ローレンスは、この作品をきっかけに一躍スターに。

今回は「ハンガー・ゲーム」シリーズをFilmarksに寄せられたレビューと合わせて全作品まとめてご紹介します。

舞台は近未来のパネム国。国は大統領の独裁国家となっており、富裕層が支配していた。首都キャピタルでは、かつて反旗を翻した12地区から12〜18歳の男女をくじで選び、闘技場で最後の一人になるまで殺し合いをさせる“ハンガー・ゲーム”が行われていた。12地区に住む少女カットニスはくじで選ばれた妹の代わりに参加する。カットニスは亡き父親の代わりに鍛えた弓矢の力を生かし、仕掛けられる罠、国家の陰謀をくぐり抜けながら、生き残りをかけて戦いに身を投じていく。

単なる殺し合いだけではなく、ゲームの背景、設定、世界観がしっかり描かれているので、話に入り込みやすく、森の中のサバイバルシーンも含まれ最後まで目が離せない。

Filmarksには「ジェニファー・ローレンスが演じるカットニスに感動」、「アメリカ版バトル・ロワイヤル!面白すぎる」、「ハラハラする展開に目が離せない」、「シリーズ一気に観たくなる」などのレビューが多く投稿されています。

『ハンガー・ゲーム2』(2013)

前回のハンガー・ゲームのカットニスの戦いを見て、「地区の人間もキャピタルに反旗を翻すことができる」と悟った12地区の住民は、反乱の意志を深めていた。

カットニスには反乱を引き起こす力があると確信していた大統領は、カットニスに脅しをかける。その後もカットニス抹殺のため、ハンガー・ゲームの特別イベントを仕掛ける。こうしてカットニスは、またもやハンガー・ゲームの出場地点へ立たされるのであった……。

歴代の優勝者達で行われる殺し合いとあって、前作よりスケールも大きく、更に過酷な状況でのゲームが行われる。キャラクターや人間関係も濃くなり、全体的にパワーアップした続編となっている。

Filmarksには、「前作を超える面白さ」、「カットニスの反撃は予想を上回る展開で鳥肌が立った」、「ピータの切ない恋模様も見所」、「ラストにはなかなかの驚きが待っていた」、など、シリーズものならではの、それぞれのキャラクターを応援するようなレビューも多く見られます。

『ハンガー・ゲーム FINAL:レジスタンス』(2014)

特別イベントの闘技場から救出されたカットニスは、かつてキャピタルに逆らい核攻撃を受け壊滅状態となった13地区にたどり着く。壊滅したとされた13地区だったが、実は地下空間でキャピタルへの反乱のため、戦いの態勢を整えていた。13地区の首相に「カットニスを反乱の象徴に」と提案され一度は拒むカットニスだったが、故郷の12地区の崩壊を実際に見て、反乱軍のリーダーとして国家へ立ち向かう決意をする。

シリーズ完結編の前編。革命と反乱の意志を強めたカットニスの強さとカッコ良さがシリーズ1光る。ファイナルへの布石も十分置かれ、壮大なラストへと向かっていく。

Filmarksには「物語が濃厚になっていく」、「ピータとゲイルどっちを選ぶのか気になる」、「登場人物たちが、どんどん戦い方が大人になっていくのが面白い」、「寝ないで次の作品も観たい!」などのレビューが多数投稿されており、シリーズ完結に向けての期待が高まっています。

『ハンガー・ゲーム FINAL:レボリューション』(2015)

反乱の象徴的存在となったカットニスと13地区の反乱軍は、大統領暗殺作戦へと挑む。まずはキャンピタル軍の軍事施設がある第2地区を落とすため攻め入ることに成功するが、カットニスが銃で撃たれてしまう。何とか無事だったカットニスと反乱軍は、いよいよキャンピタルへ向かったが、大統領暗殺までには様々な罠が仕掛けられ、仲間がどんどん犠牲になってしまう。これまでで最も困難な状況の中、革命をかけた最終戦争へと突入していく。

次々と襲う罠をかいくぐるアクションに終始ハラハラし、最後まで観客を作品の世界観から逃さない。衝撃な事実も明かされ、最高の盛り上がりを見せて納得の完結を迎える。

Filmarksには、「推しキャラの勇気ある死に涙」、「どうやったらこんなトラップを考えつくのか、製作陣すごい」、「カットニスらしい最後の決断に納得」、「かなり情が湧いた映画」などの声が寄せられています。シリーズを通してお気に入りのキャラクターができたり、主人公・カットニスを応援するようになったりとシリーズ作品ならではの楽しみ方をしているユーザーが多い様子。週末に一気にシリーズ全作観てみてはいかが?

【文・タナカリオ】

※本記事内で紹介したレビューは映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」に寄せられたものです。

