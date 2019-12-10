『リゼロ』2期、来年4月放送決定 第1期に新規カット追加『新編集版』元日より放送
テレビアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』（以下、リゼロ）の第2期が、来年4月より放送されることが決定した。あわせて2016年に放送された第1期に新規カットを追加し、1時間番組として再編集を行った「新編集版」が1月1日よりAT-X、TOKYO MX、BS11などで放送されることが発表された。
【画像】2期の最新ビジュアル！スバルとエミリアの冒険が再び
リゼロは、著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が主人公。頼れるものなど何一つない異世界で、無力な少年が手にした唯一の力…それは死して時間を巻き戻す“死に戻り”の力だった。大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
第1期は、2016年4月より全25話が放送。今回の新編集版のビジュアルには、スバルとエミリアの姿が描かれている。
■『Re：ゼロから始める異世界生活』《新編集版》放送情報
・AT-X 2020年1月1日から 毎週水曜 午後10時30分〜
・TOKYO MX 2020年1月1日から 毎週水曜 午後11時30分〜
・テレビ北海道 2020年1月2日から 毎週木曜 深夜2時〜
・KHB東日本放送 2020年1月9日から 毎週木曜 深夜1時56分〜
・テレビ愛知 2020年1月9日から 毎週木曜 深夜2時5分〜
・KBS京都 2020年1月3日から 毎週金曜 深夜1時〜
・サンテレビ 2020年1月2日から 毎週木曜 深夜1時30分〜
・TVQ九州放送 2020年1月５日から 毎週金曜 深夜2時58分〜
・BS11 2020年1月1日から 毎週水曜 深夜1時〜
【画像】2期の最新ビジュアル！スバルとエミリアの冒険が再び
リゼロは、著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が主人公。頼れるものなど何一つない異世界で、無力な少年が手にした唯一の力…それは死して時間を巻き戻す“死に戻り”の力だった。大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
第1期は、2016年4月より全25話が放送。今回の新編集版のビジュアルには、スバルとエミリアの姿が描かれている。
■『Re：ゼロから始める異世界生活』《新編集版》放送情報
・AT-X 2020年1月1日から 毎週水曜 午後10時30分〜
・TOKYO MX 2020年1月1日から 毎週水曜 午後11時30分〜
・テレビ北海道 2020年1月2日から 毎週木曜 深夜2時〜
・KHB東日本放送 2020年1月9日から 毎週木曜 深夜1時56分〜
・テレビ愛知 2020年1月9日から 毎週木曜 深夜2時5分〜
・KBS京都 2020年1月3日から 毎週金曜 深夜1時〜
・サンテレビ 2020年1月2日から 毎週木曜 深夜1時30分〜
・TVQ九州放送 2020年1月５日から 毎週金曜 深夜2時58分〜
・BS11 2020年1月1日から 毎週水曜 深夜1時〜