ハリウッド実写映画『ソニック・ザ・ムービー』の日本語吹替版30秒特報が解禁となった。

『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツと、『デッドプール』のティム・ミラーがプロデュースし、監督をジェフ・ファウラーが務める本作。故郷を離れ遠い地球にやってきたソニックが、ひょんなことから出会った保安官トム(ジェームズ・マースデン)と相棒となり、ソニックのスーパーパワーを狙うドクター・ロボトニック(ジム・キャリー)の野望を阻止するために大冒険を繰り広げる。

解禁された日本語吹替版30秒特報も、ソニック自慢の超高速アクションで世界中を駆け巡りながら、追ってきた大型車を吹っ飛ばしクールな表情を浮かべたり、トムの愛犬と張り合いつつ一瞬にして打ち解けるチャーミングな一面も垣間見られ、「ヘヘっ!」「よせって!降参、降参〜!」とティーンエイジャーらしい少し調子乗りで憎めない魅力も全開。激しいピンチの連続にもトップギアで立ち向かっていく、スーパー・スピード・アドベンチャーに期待高まる疾走感満載な仕上がりだ。

本国アメリカではベン・シュワルツ(『スター・ウォーズ』シリーズ BB-8役など)が声優を務めているソニックを、果たして日本では誰が演じているのかも近日中に発表予定。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は2020年3月27日(金)全国ロードショー

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド