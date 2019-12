12月7〜8日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『アナと雪の女王2』が、週末土日動員77万6000人、興収10億3300万円をあげ、公開から3週連続でトップを獲得した。累計では動員466万人、興収60億円を突破し、17日間での60億円超えは、ディズニー&ピクサー作品のなかで最速。記録的なヒットは継続中だ。2位は、『ルパン三世』シリーズ初の3DCG作品『ルパン三世 THE FIRST』が、初週土日動員17万7000人、興収2億4500万円を記録し初登場。公開から3日間での累計は動員22万人、興収3億円という数字を残した。3位も初登場の『午前0時、キスしに来てよ』が、初週土日動員12万1000人、興収1億4500万円をあげランクイン。GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と橋本環奈をダブル主演に迎えての実写映画化は、若者を中心にSNSでは大きな反響があった。公開から3日間の累計では、動員15万9000人という数字だった。4位は公開5週目を迎えた『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』がランクイン。累計では動員81万人を突破し、興収はまもなく10億円に届く勢い。まだまだ「すみっコぐらし」旋風は続きそうだ。既存作品では、公開5週目を迎えた6位『ターミネーター:ニュー・フェイト』が累計動員161万人、興収22億円、公開6週目の8位『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』が累計動員128万人、興収17憶円を突破している。12月7日〜12月8日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:アナと雪の女王2第2位:ルパン三世 THE FIRST第3位:午前0時、キスしに来てよ第4位:映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ第5位:決算!忠臣蔵第6位:ターミネーター:ニュー・フェイト第7位:ドクター・スリープ第8位:IT/イット THE END “それ“が見えたら、終わり。第9位:冴えない彼女の育てかた Fine第10位:シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション