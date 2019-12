【アクセスランキング】今話題の海外ドラマは？ 11月に最も検索された作品トップ10を発表

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載しています。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用してお気に入りのドラマを探してみては。11月に最も検索された10作品をランキング形式でご紹介。皆さんが注目している海外ドラマは? 人気ドラマをチェックして年末年始のお休みに備えてみては? ※視聴方法は配信情報のみ記載。

先月1ヶ月間、海外ドラマNAVIの作品データベースで最も検索されたのは以下の10作品。

10.『このサイテーな世界の終わり』

サイコパスの少年と、人生のすべてを変えたい少女が思いついたロードトリップ。けれどその道程は、思った以上に山あり谷ありで...。チャールズ・フォースマンのコミックを原作にした青春ブラックコメディ。誰かを殺したいサイコパスの少年が、勝気な少女と二人旅に出る。ナイフを隠し持ち少女の命を狙うものの、次々発生する道中のトラブルを前に、なんだかんだ助け合ってしまう。主役の少年少女二人の息の合った掛け合いにハマってしまう、と評判のシリーズだ。全2シーズンをNetflixで配信中。

9.『セックス・エデュケーション』

思春期真っただ中の高校生の性をまっすぐに描いていると評価が高い本作の主人公は、性経験が全くなく、人付き合いも苦手な16歳の男子高生オーティス。セックス・セラピストの母をもつ彼は、セラピストの真似ごとを通して、自分の居場所を次第に見つけていく新しい視点の青春コメディ。『X-ファイル』のFBI捜査官ダナ・スカリー役で人気を博したジリアン・アンダーソンがセックス・セラピストを演じることで話題沸騰し、配信直後にシーズン2の製作が決定した注目作。2020年1月17日(金)からシーズン2全8話をNetflixにて配信予定。

8.『JETT/ジェット』

仮釈放されたばかりで、シングルマザーでもある主人公は、ルパン三世やダニー・オーシャンを彷彿とさせる華麗な手腕で危険な仕事を鮮やかにこなすデイジー・"ジェット"・コワルスキー。ギャングも一目置く凄腕の彼女に舞い込んだ新たな仕事は、甘く危険な罠だった―。『ゲーム・オブ・スローンズ』『ビッグ・リトル・ライズ』の米HBOが贈る裏社会に生きる女の甘く危険な仕事を描くエロティック・クライムアクション。Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」で配信中。

7.『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』

英国作家コリン・デクスターが生み出し、「英国で最も好きな探偵」第1位に選ばれたこともあるモース警部。その人気はシャーロック・ホームズを凌ぐほどとの呼び声もあるほど。1987年から2000年にかけてイギリスで放送された『主任警部モース』シリーズに登場する"モース警部"の新米刑事時代を描いたのが『新米刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』。1960年代のオックスフォードを舞台とした正統派ミステリーの本作は、原作者のコリン・デクスター自身がコンサルタントを務め、モースが既にクラシック音楽やクロスワードパズルを好きだったり、「主任警部〜」の脇役も顔を見せるなど、まさにモースの原点を知ることができるドラマだ。Netflixでシーズン1を配信中。U-NEXTでシーズン1から3まで配信中。

6.『バビロン・ベルリン』

2017年よりドイツで放送開始された『バビロン・ベルリン』は、本国で放送するや否や話題沸騰となり、ヨーロッパをはじめ各国で賞を総なめにした歴史エンターテインメント。1929年のワイマール共和国時代のドイツを舞台に、地下シンジケートのポルノ犯罪を捜査するゲレオン・ラート警部と警視庁の記録係シャルロッテ・リッターを主人公に、二人が次第に革命と金塊が絡む巨大な陰謀に巻き込まれていく姿を追う。2020年1月に本国で開始されるシーズン3は、中国を含む35カ国以上で購入されている。1900年代初頭を描くシーズン3は非英語圏のドラマシリーズとして最も製作費が高く、すでにシーズン4への更新も決定している。

5.『アンブレラ・アカデミー』

1989年に43人の女性が急に妊娠し、出産するという怪事件から始まる。このとき生まれた子どもを見つけ出して、できる限り養子にもらい受けようとした億万長者がいた。この億万長者のレジナルド・ハーグリーヴズ卿は養子に迎え入れた7人の子どもの養父として特別な教育を施す。このときに生まれた彼らには特別な力があると知っていたハーグリーヴズ卿は、彼らを世界危機に立ち向かえるスーパーヒーローとして特訓、アンブレラ・アカデミーを結成した。しかし、あまりに厳しすぎる教育に、思春期を迎えた彼らは反発。一人、また一人と家を出ていくことになる。その後、疎遠になりそれぞれ暮らしていた兄妹だったが、ハーグリーヴズ卿の謎の急死をきっかけに家に戻り、世界危機が迫っていることを知るのだった――。2020年にシーズン2を配信予定。

4.『アンビリーバブル たった1つの真実』

ある少女のレイプ告白をめぐる実話に着想を得たドラマ。侵入した男に犯されたという少女の被害告白は、素行の問題が災いし、警察の信用を得ることができずつくり話として片付けられてしまう。だが数年後、酷似した手口の事件が続き、二人の女刑事が捜査に乗り出す。ピューリッツァー賞受賞の報道を映像化したミニシリーズ。出演は『JUSTIFIED 俺の正義』のケイトリン・デヴァー、『ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラ』のトニ・コレットと『ナース・ジャッキー』のメリット・ウェヴァー、『HOMELAND』のエリザベス・マーヴェルなど。Netflixで全8話を配信中。

3.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を解決へと導く犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。大人気のロングラン・シリーズであり、スピンオフの『ロサンゼルス潜入捜査班 〜NCIS:Los Angeles』と『NCIS: ニューオーリンズ』も人気を博している。本国アメリカで今年9月より放送中のシーズン17をFOXチャンネルにて2020年1月9日(木)より日本初放送する。それに先立ち、シーズン15とシーズン16の一挙放送が2020年1月3日(金)よりスタートする。

2.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

2005年に本国で放送スタートした本作は、『プライベート・ライアン』のマーク・ゴードンや、エリカ・メッサー、ブリーン・フレイジャーが製作総指揮を務め、全米各地で起きる凶悪な連続犯罪の謎にプロファイリングで迫り、次なる犯行を阻止して犯人を追い詰めるFBI行動分析課(通称BAU)の活躍を描く人気作。米CBSにて2020年1月8日(水)にスタートするシーズン15で15年の歴史に幕を閉じることが決定している。

1.『ロスト・イン・ウォーター 神秘の島』

タイ発のアドベンチャー作品。名門校の生徒たちが巨大津波に襲われた島に取り残され、かすかな希望を胸に救助を待ち続ける。だが、不可解な現象が起こり、彼らの希望は徐々に失われてゆく。2019年11月15日(金)よりNetflixで配信スタートしたばかりの新作だ。

まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!(海外ドラマNAVI)

Photo:『JETT/ジェット』(c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Cinemax(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『このサイテーな世界の終わり』© Netflix /『セックス・エデュケーション』© Sam Taylor/Netflix/『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』(C)ITV/Mammoth/『バビロン・ベルリン』©X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017 Fotograf: Frédéric Batier/ 『アンビリーバブル たった1つの真実』 (C)Beth Dubber/Netflix/『アンブレラ・アカデミー』© Netflix /『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17 (c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c) ABC Studios/『ロスト・イン・ウォーター 神秘の島』© Tossapon Somwong/Netflix