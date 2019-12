ラップバトルプロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」から、12月25日に発売されるイケブクロ・ディビジョン「Buster Bros!!!」のCD「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」のジャケットイラストが公開された。「Buster Bros!!!」の拠点である池袋にある池袋西口公園を思わせる背景に、山田家の3兄弟が集合した描き下ろしイラストとなっている。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」は、武力による戦争が根絶され、兵器に代わって言葉が力を持つ世界が舞台。シンジュク、シブヤ、イケブクロ、ヨコハマといった各ディビジョンを代表するグループが、言葉で人の精神に干渉できる“ヒプノシスマイク”を駆使して、ラップでそれぞれの威信をかけた領土テリトリーバトルで激突する。「Before The 2nd D.R.B-」シリーズは、オオサカ・ディビジョン「どついたれ本舗」の「あゝオオサカdreamin’night」、ナゴヤ・ディビジョン「Bad Ass Temple」の「Bad Ass Temple Funky Sounds」から続く6カ月連続でのCDリリースとなり、2020年1月29日にはヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」、2月26日にはシブヤ・ディビジョン「Fling Posse」3月26日にはシンジュク・ディビジョン「麻天狼」の発売が控える。

また、11月15日〜12月1日に東京・品川ステラボールで上演された舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-」のテーマ曲「Gimme The Mic -Rule the Stage track.1-」の配信が、AppleMusicほかでスタートした。歌唱は「Buster Bros!!!」(演:高野洸、松田昇大、秋嶋隆斗)と「MAD TRIGGER CREW」(阿部顕嵐、水江建太、バーンズ勇気)に加え、舞台版オリジナルのアカバネ・ディビジョン「North Bastard」(岸本勇太、南部海人、松浦司)が担当している。なお、20年4月22日には「Rule the Stage -track.1-」のパッケージ版とビジュアルブックの同時発売が予定されており、5月15日からは第2弾公演「Rule the Stage -track.2-」がスタートする。