映画やドラマ、CM、舞台など多方面で大活躍中の俳優・中村倫也が、深夜ラジオの代名詞「オールナイトニッポン」でパーソナリティを初担当することが明らかになった。「中村倫也のオールナイトニッポン」(ニッポン放送)は12月16日25時から生放送される。

中村は「リスナーの皆さんに楽しんでいただけるように、ほんのりマイペースに、睡魔にも負けず、頑張りたいと思いまーす。さぁさぁお立ち会い!!」とコメント。大の動物好きで知られる中村がリスナーから寄せられた動物の情報について語るコーナーのほか、断捨離のコーナー、中村の弟分オーディションのコーナーなど内容は盛りだくさん。多忙な中村の声を生で感じることができる貴重な機会となりそうだ。

作品ごとに全く異なる一面を見せる中村は今年、ドラマ「凪のお暇」の人たらしなゴン役で視聴者の支持を集め、洋画の吹き替えに初挑戦したディズニー映画『アラジン』ではセリフだけでなく、歌まで完全に吹き替えを担当し話題に。出演映画の公開待機作には『屍人荘の殺人』『影裏』『水曜日が消えた』『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』がある。(清水一)