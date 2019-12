米アカデミー賞の前哨戦の1つとして注目を集める放送映画批評家協会賞(クリティック・チョイス・アワード)のノミネートが発表になり、マーティン・スコセッシ監督の『アイリッシュマン』が作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、脚色賞などを含む最多14ノミネートを獲得した。『アイリッシュマン』は裏社会に生き、マフィアのボスの用心棒や殺し屋を務めたフランク・シーラン、通称“ジ・アイリッシュマン”の半生を描く。俳優のロバート・デ・ニーロがシーラン役、アル・パチーノがジミー・フォッファ役、ジョー・ペシがラッセル・バファリーノ役と、スコセッシ映画に欠かせない俳優陣が勢ぞろいした。次に作品賞や主演男優賞などを含む12ノミネートを獲得したのは、俳優のブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオの初共演で話題を呼んだクエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。女優のエマ・ワトソンやシアーシャ・ローナンが共演する、ルイザ・メイ・オルコット原作『若草物語』の再映画化『Little Women(原題)』は、作品賞や主演女優賞、助演女優賞などを含む9ノミネートとなった。第25回放送映画批評家協会賞は、現地時間2020年1月12日に発表。主要部門のノミネートは以下の通り。■作品賞『1917 命をかけた伝令』『フォードvsフェラーリ』『アイリッシュマン』『ジョジョ・ラビット』『ジョーカー』『Little Women(原題)』『マリッジ・ストーリー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『パラサイト 半地下の家族』『Uncut Gems(原題)』■主演男優賞アントニオ・バンデラス『Pain and Glory(原題)』ロバート・デ・ニーロ『アイリッシュマン』レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』アダム・ドライヴァー『マリッジ・ストーリー』エディ・マーフィ『ルディ・レイ・ムーア』ホアキン・フェニックス『ジョーカー』アダム・サンドラー『Uncut Gems(原題)』■主演女優賞アウクワフィナ『フェアウェル』シンシア・エリヴォ『Harriet(原題)』スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』シアーシャ・ローナン『Little Women(原題)』シャーリーズ・セロン『スキャンダル』レネー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』■助演男優賞ウィレム・デフォー『The Lighthouse(原題)』トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』アル・パチーノ『アイリッシュマン』ジョー・ペシ『アイリッシュマン』ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■助演女優賞ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』スカーレット・ヨハンソン『ジョジョ・ラビット』ジェニファー・ロペス『ハスラーズ』フローレンス・ピュー『Little Women(原題)』マーゴット・ロビー『スキャンダル』チャオ・シュウチェン『フェアウェル』■監督賞ノア・バームバック『マリッジ・ストーリー』グレタ・ガーウィグ『Little Women(原題)』ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』ジョシュア&ベニー・サフディ『Uncut Gems(原題)』マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』