【アクセスランキング】11月に最も注目を集めた海外ドラマ関連のコラムは？ トップ10を発表

新作ドラマや映画のプロモーションなどで来日するキャストへのインタビューや、イベント取材レポート、読みごたえのあるコラムや特集記事など、海外ドラマNAVIでは毎月たくさんの読み物を掲載しています。11月に最もアクセスの多かった話題のコラムトップ10をふり返りながら、先月の注目海外ドラマ・映画関連の話題をおさらいしてみましょう。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたコラム/取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.『フレンズ』『NCIS』『HAWAII FIVE-0』...海外ドラマで学ぶ英語フレーズ【秋冬イベント編】

ドラマで英語を学んじゃおう! ホリデーシーズンお決まりのフレーズをご紹介

2.『シカゴ』シリーズ、ディック・ウルフは何故シカゴの街を選んだのか?

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』...なぜシカゴが舞台なの? 素朴な疑問にはちゃんと答えがあった!

3.日本人はもっと自分を愛さなきゃ!『クィア・アイ in Japan!』ファブ5に直撃インタビュー

日本ロケが実現! 勇気と元気を与えてくれる、センス抜群のゲイ5人組ファブ5が日本人にアドバイス

4.【レビュー】映画『ダウントン・アビー』ドラマの世界観をもう一度...そしてあの人たちの恋模様も

5.【まとめ】何人知ってる?マーベル×DC両方に出演しているキャストたち<1>

6.DCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』完結!収録を終えた声優インタビュー<2>田村睦心&高瀬右光

7.『シカゴ』シリーズ3作品、最も好条件の仕事はどれ?

8.【動画付き】3人の名匠がマーベル映画批判!それに対するアベンジャーズの反響まとめ

9.日本への秘めた愛を語る!『ヴァンパイア・ダイアリーズ』イアン・サマーホルダー直撃インタビュー

10.主役はREV-9!?『ターミネーター:ニュー・フェイト』キャスト直撃インタビュー

見逃していた記事はありましたか? お気に入りのドラマや俳優さんのトリビアが見つけられるかも...今月もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『フレンズ』© Warner Bros. Entertainment, Inc./『シカゴ・ファイア×シカゴ P.D.×LAW & ORDER_クロスオーバー』 (c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ in Japan!』/映画『ダウントン・アビー』© 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc.