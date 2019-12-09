国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks（フィルマークス）は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「12月第1週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に劇場公開され、高い評価を集めた6作品がランクインしました。

［★ 3.8／レビュー数：512］

［★ 3.66／レビュー数：713］

［★ 3.62／レビュー数：104］

4位『午前0時、キスしに来てよ』［★3.55／レビュー数：132］

5位『“隠れビッチ”やってました。』［★3.46／レビュー数：89］

6位『ゴーストマスター』［★3.29／レビュー数：80］

※本ランキングは公開日から12月9日 までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から12月9日までのレビュー数（Mark!数）が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数（5.0点満点）で評価をしたものです。 ※レビュー投稿（Mark!）は、1作品につき1メンバー1件までです。

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