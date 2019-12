【今週スタートの海外ドラマ】『スーパーナチュラル』『マダム・セクレタリー』の新シーズンが日本初放送

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、人気シリーズの新シーズンや1980年代を代表する大ヒットシリーズ、米Amazonに救済されたSFドラマなどがスタート。お見逃しなく!

12月9日(月)から12月15日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

12月9日(月)

■18:00〜(AXN)

マイケル・ナイトが人工知能搭載のドリームカー"ナイト2000"とともに巨悪に立ち向かう、1980年代を代表する大ヒットシリーズ。主演を務めるデビッド・ハッセルホフは、本作の好演により一躍スターダムにのし上がる。





12月11日(水)

■10:30〜シーズン13(スーパー!ドラマTV)

カスティエルとメアリーが別世界に閉じ込められてしまった前シーズン。サムとディーンは次なる闘いに向け、ルシファーの息子ジャックと共に歩み始めるが、赤ん坊ながらも自分の体を成長させるなど、生まれながらにして強力な力を発揮するジャックを巡って二人の意見は分かれる。





■22:00〜シーズン2(FOXチャンネル)

本格ヒューマン・ドラマの新シーズン。ダルトン大統領を乗せたエアフォース・ワンが太平洋上空で行方不明になり、副大統領、下院議員、上院議員代行がそれぞれ執務不能のため、主人公の国務長官ベスが大統領代行を務めることに。実在の政治問題を題材にしながらも、軽快で見やすい一話完結のドラマ。





12月13日(金)

■シーズン4(Amazon Prime Video)

米Syfyで打ち切りになったが、米Amazonに救済されて製作されたシーズン4がスタート。巨大なリングゲートが開かれ、地球と火星、および小惑星との新たな戦い「血まみれのゴールドラッシュ」が始まる。





12月14日(土)

■16:00〜(AXNミステリー)

香港を舞台にした英国サスペンスドラマ。香港に滞在している妻メーガンが事故で死亡したという連絡がロンドンにいる夫ジョナ(ジョン・シム)に入る。香港に駆けつけたジョナは、メーガンの身元確認をするため、領事館職員に連れられ警察署へ向かうが、すでに身元確認を終えた妻の夫だと名乗る一人の男がたたずんでいた。





12月15日(日)

■(Netflix)

日本でも大ヒットしたSFドラマ。「ヤッター!」のフレーズで一世を風靡したマシ・オカを初め、マイロ・ヴィンティミリア、ヘイデン・パネッティーアなど、のちにブレイクを果たす俳優たちが出演。



