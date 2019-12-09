ºä¸ý·òÂÀÏº¡ß±ÊÌî²ê°ê¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡ÙUVERworld¤¬¼çÂê²Î½ñ¤²¼¤í¤·
2020Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢UVERworld¤Î³Ú¶Ê¡ÖAS ONE¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô85ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÃÎÇ°¼Â´õ¿Í¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¡¢¡Ö99.9 -·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-¡×¡Ø»Ó¿ÍÁñ¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¥Ô¥¨¥íÌÌ¤Î¶§°ÈÈ¤¬¿È¸µÉÔÌÀ¤Î64Ì¾¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤È¿¦°÷¤ò´Æ¶Ø¡£°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÅöÄ¾¤òÂå¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¡¦Â®¿å½¨¸ç¤¬¡¢¶§°ÈÈ¤Ë·â¤¿¤ì½ý¤òÉé¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ÀîºêÆ·¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÛÊÑ¤ò²òÌÀ¤·Ã¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î°å»Õ¡¦Â®¿å½¨¸çÌò¤Ë¡¢±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëºä¸ý·òÂÀÏº¡£½ý¤òÉé¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ÀîºêÆ·Ìò¤Ë±ÊÌî²ê°ê¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò´è¤Ê¤Ëµñ¤àÅÄ½ê±¡Ä¹Ìò¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡¢±¡Ä¹¤È¶¦¤Ë²¿¤«¤ò¤Ò¤¿±£¤¹²ø¤·¤¤´Ç¸î»ÕÌò¤ËÆâÅÄÍý±û¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤Î2¿Í¡£»ö·ïÅöÆü¤ËÆÍÇ¡¡¢ºä¸ýÊ±¤¹¤ëÂ®¿å¤ËÅöÄ¾°å¤ÎÃ´ÅöÊÑ¹¹¤ò°ÍÍê¤·¤¿°å»Õ¡¦¾®ºæ»ÊÌò¤òÂçÃ«Î¼Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉUVERworld¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖAS ONE¡×¤Ç¡¢Â®¿å¡Êºä¸ý·òÂÀÏº¡Ë¤ÈÆ·¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤Ë¡È¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¤ë¡ãÆæ¡ä¡É¤È¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ã¦½Ð¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¼ÀÁö´¶¡É¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
ËÜºî¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¼çÂê²Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTAKUYA¡ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤À¤±¤òÆÉ¤á¤Ð²ò¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¯´¶¾ð¡¢ÌÜÏÀ¸«¤Ë¿´°Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ±¤È°¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¼ï¤ÎÀª¤¤¤¬¿ÈÂÎÃæ¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¼çÂê²Î¤Ø¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÄ¸ýÀ¸¸Ê¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¡¢Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ÀÁö´¶¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢UVERworld¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤´°ì½ï½ÐÍè¤ëµ¡²ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
UVERworld TAKUYA¡ç ¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤À¤±¤òÆÉ¤á¤Ð²ò¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¯´¶¾ð¡¢ÌÜÏÀ¸«¤Ë¿´°Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ±¤È°¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖUNSER¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤Î³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¡¢³È¤¬¤Ã¤¿Æ¬¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ò
²»¤È²»¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï²»³Ú¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¼ï¤ÎÀª¤¤¤¬¿ÈÂÎÃæ¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤Ï2020Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2020 ±Ç²è¡Ö²¾ÌÌÉÂÅï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É