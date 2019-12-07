¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÍÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¤ï¤º¤Ë¡¢°Â¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡©
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¾®ÎÓÄ¾»Ò¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡¡Vol.7¡Û
¢¡Q.¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î±ê¾å¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä²¼ÀÁ¤±¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äã²Á³Ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤«¤ÇÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Èºá°´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÉþ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤ò¹Í¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¤Í½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢Äã²Á³Ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÈèÏ«¤·¤Æ¤ª¤ê¼êºî¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ë
¢¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¾®ÎÓÄ¾»Ò¤«¤é¤Î¤ªÅú¤¨
¡¡¤Þ¤º¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎHPÆâ¡Ö³Î¤«¤á¤è¤¦Ï«Æ¯¾ò·ï¡×¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢
¡ Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ä¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤¹¡¢
¢ ÄÂ¶âÉÔÊ§»Ä¶È¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡¢
£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·²áÅÙ¤ÎÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¡¢
¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°úÍÑ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê|³Î¤«¤á¤è¤¦Ï«Æ¯¾ò·ï|¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¡©¡Ë
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯Åù¤Î¿Í¸¢Ìµ»ë¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¶ÈÂå¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Åù¤Î°ãË¡Ï«Æ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢Ìµ»ë¡¢¤½¤·¤ÆË¡Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¸½ºß¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬²¼ÀÁ¤±¡¢Â¹ÀÁ¤±¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬´ë¶È¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Öºñ¼è¡×¤µ¤ì¤ë°ÜÌ±Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¡¡2019Ç¯8·î26Æü¡¡www.bbc.com ¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷À¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Î©
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÉþ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢·¤¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Â¿¤¯¤òºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í·ïÈñ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸ÃÏ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Åù¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤Ï¤¢¤ë°ìÄê°Ê¾å¡¢ºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¿Í·ïÈñ¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ«Æ¯¼Ô¤ËÊ§¤¦ÄÂ¶â¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤à¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¡¢ÆÃ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë°áÉþ¤òºî¤ë¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤à¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷À¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÃÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê1980Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯½éÆ¬À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤ä¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¿Í¸¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Q.¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î±ê¾å¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä²¼ÀÁ¤±¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äã²Á³Ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤«¤ÇÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Èºá°´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÉþ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤ò¹Í¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¤Í½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢Äã²Á³Ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÈèÏ«¤·¤Æ¤ª¤ê¼êºî¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ë
¢¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¾®ÎÓÄ¾»Ò¤«¤é¤Î¤ªÅú¤¨
¡¡¤Þ¤º¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎHPÆâ¡Ö³Î¤«¤á¤è¤¦Ï«Æ¯¾ò·ï¡×¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢
¡ Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ä¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤¹¡¢
¢ ÄÂ¶âÉÔÊ§»Ä¶È¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡¢
£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·²áÅÙ¤ÎÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¡¢
¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°úÍÑ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê|³Î¤«¤á¤è¤¦Ï«Æ¯¾ò·ï|¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¡©¡Ë
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢³Æ¼ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯Åù¤Î¿Í¸¢Ìµ»ë¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¶ÈÂå¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Åù¤Î°ãË¡Ï«Æ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢Ìµ»ë¡¢¤½¤·¤ÆË¡Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¸½ºß¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬²¼ÀÁ¤±¡¢Â¹ÀÁ¤±¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬´ë¶È¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡ÊÆüËÜ¤Ç¡Öºñ¼è¡×¤µ¤ì¤ë°ÜÌ±Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¡¡2019Ç¯8·î26Æü¡¡www.bbc.com ¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷À¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Î©
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÉþ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢·¤¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Â¿¤¯¤òºï¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í·ïÈñ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸ÃÏ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Åù¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤Ï¤¢¤ë°ìÄê°Ê¾å¡¢ºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¿Í·ïÈñ¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ«Æ¯¼Ô¤ËÊ§¤¦ÄÂ¶â¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤à¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¡¢ÆÃ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë°áÉþ¤òºî¤ë¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤à¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷À¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÃÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê1980Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯½éÆ¬À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤ä¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¿Í¸¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£