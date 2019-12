オリジナルへのオマージュ満載なエンタープライズ号の内部が明らかに！『スター・トレック：ディスカバリー』特典映像

ブルーレイ&DVDがリリースされた人気SFドラマ『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン2。このシーズンはシリーズ屈指の人気キャラクターであるスポックがついに登場するほか、エンタープライズ号の内部も映るためファン必見の展開となっているが、そのエンタープライズ号に関する特典映像の一部が公開された。

4時間近く(225分)におよぶ豪華特典映像の中から今回解禁されたのは、「制作の舞台裏:エンタープライズの内部」の一部。エンタープライズ号の内部のセットがどのように作り上げられていくかの過程を見ることができるほか、スタッフが明かす裏話や、本作でパイク船長を演じるアンソン・マウントが語るエンタープライズ号の感想なども含まれており、ファン必見の内容だ。



本国でのプレミア時は外観しか公表されなかったエンターブライズ号の内部は、実は急遽製作されることになったり、船長の椅子やスポック&スールーのあるアイテムをオリジナル同様に再現しているといった舞台裏が明かされる。

アンソンは、作業開始の頃にちょっと現場を覗いたりしたものの、完成まで見ることを我慢していたそうで、ようやく出来上がった船内に足を踏み入れた時は「歴史を感じさせる見事なセットだった」と回想する。

また、セル限定で日本オリジナルブックレットが封入されるほか、ブルーレイでは本編を補完する一話約15分の短編「ショート・トレック」2話も収録されている。

■商品情報

<セル>

ブルーレイBOX(12,800円+税)/DVD-BOX(9,800円+税)...12月4日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...12月4日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

