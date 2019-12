自らの性欲を満たすために、犯罪をする人は後を絶たない。世界には驚くような形で性欲を満たそうとして、逮捕された人がいる。



海外ニュースサイト『Daily Mail』および『WDSU News』は2019年11月15日、障がい者のふりをした男が、女性ベビーシッターに対し、セクハラをした罪で逮捕されたと報じた。



記事によると、米ニューオリンズに住む29歳の男は、2018年11月頃、男の18歳の弟には自閉症があり、おむつを交換してくれるベビーシッターを求める広告を、携帯アプリのサイトに投稿したという。



20歳の女子大学生は、携帯アプリのサイトを通して依頼主の男と接触。弟のケアを引き受けたという。男からは、弟には「赤ちゃん」として接するよう求められたという。女性が弟の世話をしたのは、1年間で10回ほどであったようだ。



弟は、おむつ交換のときに、おしゃぶりをくわえたまま、性的に興奮するなど、女性は違和感を覚えていたようだが、ウソをついているとまでは思わなかったようだ。



男のウソが発覚したのは、11月6日に男が支払い方法を変更した時であった。ベビーシッター代金は、アプリのサイトから入金されていたが、この日からアプリを介さずに、本人同士が直接振り込みできる別のサイトを利用。男のプロフィール欄から、男の友人の名前がわかったという。



男の友人のSNSを探し出した女性は、依頼主の男のSNSにたどりついたそうだ。男の顔写真を見た時に、「男」と「弟」が同一人物であることを確信したという。



女性は、アプリの管理サイトや警察に通報。男は、オンライン詐欺および性的暴行罪など複数の罪で逮捕されたという。警察の取り調べに対し、男は、障がい者を装ったことは認めているが、おむつ交換で性的興奮を得ようとしたことは否認しているという。現在も捜査は続いているという。



このニュースが世界に広がると、ネット上では「障がい者を装って、善人をだますとは卑劣な行為。卑怯者のやることだ」「障がい者のイメージが悪くなる」「赤ちゃんプレイがしたいなら風俗に行けば良かったのに」「おむつフェチか?ベビーシッターや介護ヘルパーに対する敬意を欠いている」「性的に興奮を得るためじゃないなら、なぜ障がい者を装った?言い訳は厳しいな」など男を非難する声であふれた。



海外には他にも、障がい者になりすまし、ベビーシッターにセクハラをした罪で逮捕された人がいる。



海外ニュースサイト『NY Post』の2018年9月13日の報道によると、米アリゾナ州に住む男が、障がい者のふりをして、女性ベビーシッターに性的虐待を加えた罪で逮捕されたという。



同記事によると、当時31歳の男はダウン症と偽って、入浴の手助けと、おむつ交換をしてくれるベビーシッターを、携帯アプリのサイトで募集したという。雇われた女性は、男の指定する様々な場所に30回程訪問し、男のケアに当たったという。



しかし、入浴中や、おむつ交換の時に性的に興奮し、「きれいになっていない」と何度も性器部分をふかせたため、女性は不審に思ったという。勤務終了後、女性は男を尾行。男の実家を突き止め、男の両親から、男がダウン症ではなく、ケアも必要ないことを聞き出したという。女性はすぐさま警察へ通報。男は逮捕されるに至ったそうだ。男は容疑を全面的に認めているという。なお、男にどのような判決が下ったかは12月4日時点で続報はない。



善意をもって対応してくれているベビーシッターや介護ヘルパーに対し、セクハラをするなどとは、極めて卑劣な行為であり、許されるものではない。性的な嗜好は人それぞれで、楽しみ方も自由であるが、他人に迷惑を掛けない範囲で楽しむべきであろう。



