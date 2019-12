【アクセスランキング】11月に話題になった海外ドラマ関連のニュースは？ トップ10を発表

海外ドラマNAVI掲載ニュースで、11月に最もアクセスの多かった記事を編集部がピックアップ。トップ10をふり返りながら先月の海外ドラマや映画関連の話題をおさらいしてみましょう。嬉しいニュースや、驚きのニュースなど、見逃していたニュースはありませんか?

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュースの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1. 【Netflixオリジナル作品ランキング】最も観られた作品トップ10をご紹介 1位はあの人気作の最新シーズン

山ほどある作品の中でみんなが観ているのはどれ?年末年始に備えてチェックしてみよう。

2.アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』ファミリーの明暗がさらに色濃く

全米視聴率ランキングのトップ10をご紹介! 本場ではどんなドラマが人気あるの?

3.現場トラブルも影響?リバイバル版『ビバヒル』がシーズン1で終了へ

1990年代に社会現象を巻き起こした青春ドラマの復活版は残念ながらうちきりに...

4.Amazonオリジナルドラマ『The boys』、超過激なシーンがカットされていた!

6.『クリミナル・マインド』マシュー・グレイ・ギュブラー、"シリアルキラー"と再共演!

7.【イッキ見必至ランキング】いま最もイッキ見されている10作品 ダントツ1位は意外なNetflix作品

8.【ネタばれ】『シカゴ・ファイア』を降板したあの人がシーズン8にカムバック!

9.『LUCIFER』ファイナルシーズンはより長〜く楽しめる構成に!

10.『シカゴ・ファイア』ケリー・セブライドが51分署を去る!?

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『エリート』© Manuel Fernandez-Valdes / Netflix 『ボクらを見る目』© Atsushi Nishijima/Netflix 『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』©Saeed Adyani / Netflix 『アンビリーバブル たった1つの真実』© Beth Dubber/Netflix『YOU ー君がすべてー』シーズン1© Netflix 『セックス・エデュケーション』© Sam Taylor/Netflix 『ペーパー・ハウス』©Jeosm A©Roberto Garver『ストレンジャー・シングス 未知の世界』/『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2016 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『BH90210』TM & © 2019 CBS Studios Inc. All Rights Reserved./Amazon Prime Videoオリジナル『ザ・ボーイズ』