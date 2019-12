現地時間4日、第85回ニューヨーク映画批評家協会賞が発表され、マーティン・スコセッシ監督のNetflixオリジナル映画『アイリッシュマン』が作品賞に選ばれた。

『アイリッシュマン』は、名優ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノの共演で、アメリカ現代史最大の謎とされている未解決事件と、実在したヒットマンの壮絶な人生に迫る大作。同賞ではジョー・ペシの助演男優賞と合わせ、2部門で受賞している。先日発表されたナショナル・ボード・オブ・レビュー賞でも作品賞を獲得している。

Netflix映画ではそのほか、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライヴァーが共演する『マリッジ・ストーリー』のローラ・ダーンが助演女優賞を受賞。同作は第29回ゴッサム・インディペンデント・フィルム・アワードで作品賞に選ばれており、『アイリッシュマン』と共にオスカー賞レースを騒がせている。

そのほか『ペイン・アンド・グローリー(英題) / Pain and Glory』のアントニオ・バンデラスが、大御所俳優を退けて主演男優賞を受賞。主演女優賞は『アス』のルピタ・ニョンゴが受賞した。外国語映画賞には、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』が選ばれている。(編集部・入倉功一)

第85回ニューヨーク映画批評家協会賞受賞結果は以下の通り

■作品賞:『アイリッシュマン』

■監督賞:ベニー・サフディ&ジョシュア・サフディ『アンカット・ジェムズ(原題) / Uncut Gems』

■主演男優賞:アントニオ・バンデラス『ペイン・アンド・グローリー(英題)』

■主演女優賞:ルピタ・ニョンゴ『アス』

■助演男優賞:ジョー・ペシ『アイリッシュマン』

■助演女優賞:ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』『リトル・ウィメン(原題) / Little Women』

■脚本賞:クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■撮影賞:『ポートレイト・オブ・ア・レディー・オン・ファイアー(英題) / Portrait Of A Lady On Fire』

■アニメーション賞:『失くした体』

■ドキュメンタリー賞:『ハニーランド(原題) / Honeyland』

■外国語映画賞:『パラサイト 半地下の家族』

■ベスト ファースト フィルム賞:『アトランティックス』