【12月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

寒風の吹く日が増え、今年も残りわずかとなってきました。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。※日本での視聴方法は配信情報のみ記載。

【12位】水瓶座(1/20〜2/18)

昨年のクリスマスは幸せだった、数年前はあんなにアクティブに過ごせたのに、と気持ちが輝いていた過去に向かってしまうときです。ひとしきりノスタルジックに浸ったら、現実に戻りましょう。仕事は波があり、忙しくなりそうですが長い目で見るとよい経験になるでしょう。金運は注意が必要。年末ムードに流されて、必要のない買い物をしてしまいそう。バーゲンへ行くときは予算を立ててから。家の整理整頓は招福に。ラッキーアイテムはステーショナリー。

オススメドラマ:難しい判断を迫られる多忙な救急外来での経験はきっと糧になっている!

【11位】双子座(5/21〜6/21)

お仕事やオフィシャルの人間関係で、もっと成長しなければと焦りを感じる出来事が起こる暗示。来年に向けてスキルアップの計画を立てましょう。恋愛運はゆるやかに上昇。懐かしい人が良縁を運んでくれます。OB会や同窓会の誘いを受けたら足を運びましょう。友人関係ではトラブルの兆し。プライベートに干渉してくる人とは距離を取りましょう。金運は安定していますが、お金の貸し借りはやめておきましょう。貯蓄の見直しはよい結果に。ラッキーアイテムは革製品。

オススメドラマ:オリジナルキャストが約20年ぶりに集結!(Huluにて12月24日(火)より配信開始)

【10位】射手座(11/23〜12/21)

よいモノを手に入れたい、お金を稼ぎたい、と様々な欲が出てきます。自分の欲を満たすために、情報を集めたり、サイドビジネスを探すなど、知恵を凝らして努力をすることができるのでそれなりの成果が出せそう。ただし人を押しのけてでも、というエゴが出てくると対人トラブルを招くので気をつけて。金銭感覚が大雑把になりやすいので、大きなお金を動かすのはやめましょう。旅行運は吉。国内の小旅行は開運の旅となります。ラッキーアイテムはミニ財布。

オススメドラマ:欲を出すのもほどほどに...(Amazon Prime Videoで『サクセッション』というタイトルでシーズン1を配信中)

【9位】蟹座(6/22〜7/22)

普段はそうでもないのですが、ひとりになると孤独感を味わいやすいとき。そういうときは趣味に熱中してみましょう。自然と気持ちを持ち直すことができるでしょう。恋愛運、仕事運に大きな動きはありません。全体的に静かな運勢です。対人運はよいので、年末の挨拶は忘れずに。ちょっと話をするだけでより親しみを感じる関係に。また細かな仕事が得意になるので念入りに大掃除をすれば、年明けによい運気を招くことができるでしょう。ラッキーアイテムはリング。

オススメドラマ:孤独を感じながらも真実を追い求める(Amazon Prime Videoで配信中)

【8位】天秤座(9/23〜10/23)

頻繁に連絡を取っていた友人に恋人ができたり、仕事の都合で生活パターンが変化するなど、今まで当たり前だった日常が変わっていく兆し。それと同時に、プライベートの人間関係が広がっていく暗示も。あなたの人生がステージアップを始めたようです。今月はその準備期間のときと考えて。新しい恋を求めている人は過去の恋の断捨離を。ビジネスアイテムの新調もよいでしょう。変われば幸運がやってきます。前途は揚揚と考えて。ラッキーアイテムはキーケース。

オススメドラマ:当たり前の日常が幸せだと気づく...『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』(Huluで配信中)

【7位】獅子座(7/23〜8/22)

仕事モードな運勢。ただし、努力なりの成果が望める時期なので、2019年最後のがんばりをみせたいところ。仲間との結束も固まり、満足のいく仕事納めをすることができるでしょう。忙しい日々となり、恋愛運は下降気味に。気持ちが仕事にシフトしてしまうため、恋を探すのは来年、となってしまいそう。プライベートの集まりで出会いの予感はあります。身近な人が多い場所でも、ちゃんとオシャレをして登場するようにしましょう。ラッキーアイテムはスケジュール帳。

オススメドラマ:潜入捜査は何よりチームワークが大事!『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』(Amazon Prime Videoで配信中)

