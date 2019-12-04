〔地震〕栃木県日光市・那須塩原市で震度4、津波の心配なし(12/4)
気象庁によると、4日19:35頃、栃木県北部を震源とするM4.7の地震があり、栃木県日光市・那須塩原市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：12月4日19:35頃
・震源地 ：栃木県北部(北緯36.9度、東経139.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・栃木県 ：日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、日光市藤原庁舎＊、日光市黒部＊、那須塩原市塩原庁舎＊
【震度3】
・栃木県 ：鹿沼市晃望台＊、日光市瀬川、日光市御幸町＊、日光市今市本町＊、那須塩原市中塩原＊
・福島県 ：南会津町田島、南会津町滝原＊
・群馬県 ：邑楽町中野＊
・埼玉県 ：さいたま大宮区天沼町＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま岩槻区本丸＊、春日部市金崎＊、白岡市千駄野＊、宮代町笠原＊
・東京都 ：東京板橋区高島平＊、東京板橋区相生町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：12月4日19:35頃
・震源地 ：栃木県北部(北緯36.9度、東経139.7度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・栃木県 ：日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、日光市藤原庁舎＊、日光市黒部＊、那須塩原市塩原庁舎＊
【震度3】
・栃木県 ：鹿沼市晃望台＊、日光市瀬川、日光市御幸町＊、日光市今市本町＊、那須塩原市中塩原＊
・福島県 ：南会津町田島、南会津町滝原＊
・群馬県 ：邑楽町中野＊
・埼玉県 ：さいたま大宮区天沼町＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま岩槻区本丸＊、春日部市金崎＊、白岡市千駄野＊、宮代町笠原＊
・東京都 ：東京板橋区高島平＊、東京板橋区相生町＊
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