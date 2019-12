【今週末の新作映画】『ゲーム・オブ・スローンズ』エミリア・クラーク主演のクリスマスムービー

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(12月6日〜)は、『ゲーム・オブ・スローンズ』のデナーリス役で知られるエミリア・クラークが主演するクリスマスぴったりの作品や、『ウォーキング・デッド』のマイケル・カドリッツ出演の伝記映画などが公開!

■12月6日(金)『ラスト・クリスマス』

クリスマスの定番ソング、ワム!の同名ヒット・ナンバーからインスパイアされたロマンチックコメディ。

ロンドンのクリスマスショップで働くケイト(エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』)は、小妖精の格好をしてきらびやかな店内にいても仕事に身が入らず、生活も乱れがち。そんなある日、好青年トム(ヘンリー・ゴールディング『クレイジー・リッチ!』)が突然現れ、彼女の抱えるいくつもの問題を見抜いて、答えに導いてくれる。ケイトは彼にときめくが、二人の距離は一向に縮まらない。ケイトは、やがて彼の真実を知ることになる...。

その他の出演者:ミシェル・ヨー(『スター・トレック:ディスカバリー』)、エマ・トンプソン(『ラブ・アクチュアリー』)、マーガレット・クラニー(『女王ヴィクトリア 愛に生きる』)、リディア・レオナルド(『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』)、ピーター・ミュウギン(『コペンハーゲン/首相の決断』)

■12月6日(金)『マリッジ・ストーリー』

『フランシス・ハ』のノア・バームバック監督によるNetflixの新作映画。『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ヨハンソンと、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』や『GIRLS/ガールズ』のアダム・ドライバー主演。

バームバックが女優ジェニファー・ジェイソン・リー(『ヘイトフル・エイト』『ユニークライフ』)との離婚で経験した実体験を下敷きにした作品。女優のニコールは、映画監督で自己中心的なチャーリーとの結婚に息が詰まりそうになっていた。

その他の出演者:ローラ・ダーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、アラン・アルダ(『ブラックリスト』)、レイ・リオッタ(『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』)、メリット・ウェヴァー(『アンビリーバブル たった1つの真実』)、ウォーレス・ショーン(『グッド・ワイフ』)、マーク・オブライエン(『ハンニバル』)

■12月7日(土)『ジョン・デロリアン』

大ヒット映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で使用され、有名になった車"デロリアン(DMC-12)"を開発した男の人生を描いた伝記映画。

1977 年、米南カリフォルニア。パイロットのジム(ジェイソン・サダイキス『栄光のランナー/1936ベルリン』)は、麻薬密売の現場をFBIに押さえられ、罪を問われない代わりにFBIの情報提供者となる。彼は引っ越した家の隣に住むのがゼネラルモーターズでポンテアックGTOの開発に携わったジョン・デロリアン(リー・ペイス『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』)だと知り驚く。ジムが憧れるジョンだが、彼の会社は新車開発で様々なトラブルが発生し、資金繰りに窮していた。そのことを知ったジムは、友人となったジョンをFBIに麻薬密売の罪で売り渡す計画を立てるのだった...。

その他の出演者:ジュディ・グリア(『マスターズ・オブ・セックス』)、イザベル・アライザ(『Pearson(原題)』)、エリン・モリアーティ(『ザ・ボーイズ』)、イド・ゴールドバーグ(『SUPERGIRL/スーパーガール』)、タラ・サマーズ(『ボストン・リーガル』)、ジャスティン・バーサ(『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』)、コリー・ストール(『ストレイン』)

■12月5日(木)『クリスマス・プリンス:ロイヤルベイビー』

『iゾンビ』のリヴ役で知られるローズ・マクアイヴァーが主演するシリーズの第3弾。Netflixオリジナル映画。

クリスマスを控え、アンバー妃(ローズ)の懐妊に沸くアルドヴィア王国。だが、600年前からある隣国との停戦協定書がなくなってしまい、その条約が破棄されると第一子が呪われるという言い伝えがあった。アンバーとリチャード王(ベン・ラム『ダイバージェント』)は出産の前にこの事件を解決しなければならなくなる。

その他の出演者:サラ・ダグラス(『スーパーマン』)、リチャード・アシュトン(『アウトランダー』)



(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ラスト・クリスマス』(c)Universal Pictures/『ジョン・デロリアン』(c)Driven Film Productions 2018/Netflixオリジナル映画『マリッジ・ストーリー』『クリスマス・プリンス:ロイヤルベイビー』/『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.