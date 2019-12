映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』本編に隠されたイースター・エッグを紹介する特典映像の一部が公開された。

公開されたのは、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のブルーレイ&DVDに収録される特典映像「イースター・エッグ紹介」の一部で、本編に隠されているファンにはたまらないメッセージが紹介されている。

ピーター・パーカーが夏休みに友人たちとヨーロッパ旅行に行くための荷造りをするシーンでは、スーツケースに亡きベンおじさん(ベン・パーカー)の名前の頭文字が入っている。ピーターはいつも家族と一緒というメッセージを感じる愛のある演出だ。

ピーターがアイアンマンことトニー・スタークのマシンを使って黒と赤の新しいスーツをデザインするシーンにも感動秘話が。このシーンで、「『アイアンマン』に出てくる場面を参考にした」というトム・ホランド。「ロバート・ダウニー・Jr.の動きを真似した。MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の大御所に敬意を表した」と明かしており、トム本人も劇中の師弟関係と同じく、ロバート・ダウニー・Jr.から“鉄の意志”を受け継いでいるようだ。

さらに先日、MCUの“フェーズ4”に関する情報が発表になったが、実はニューヨークの街中に登場する広告用掲示板に、MCUが“フェーズ3”まで終わり「次のフェーズをお楽しみに」というメッセージが描かれていた。

この他にも今後の展開に関わるような小ネタなど多くのイースター・エッグが隠されているようで、何度も見返さないと分からないほどスタッフの遊び心が詰め込まれている。

映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDは12月4日(水)リリース

