11月30日〜12月1日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週公開された『アナと雪の女王2』が、週末土日動員124万8000人、興収14億4300万円をあげ、圧倒的な数字でV2を達成。動員数ではオープニング週を上回る数字だった。累計では動員338万人、興収43億円を突破し、公開から10日間での40億円突破は、ディズニー&ピクサー作品のなかで最速となった。2位は公開4週目の『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が、週末土日動員12万1000人、興収1億3100万円をあげ2ランクアップ。累計では動員71万人、興収8億円を突破。10億円突破も時間の問題になった。3位は『決算!忠臣蔵』が、週末土日動員11万7000人、興収1億3100万円をあげランクインした。初登場組は、スティーヴン・キングの原作を、スタンリー・キューブリック監督が映画化した『シャイニング』の続編『ドクター・スリープ』が5位にランクイン。公開から3日間の累計で10万5000人、興収1億2600万円という好スタートを切った。また8位には、人気コミック『シティーハンター』をフランスで実写映画化した『シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション』が初登場した。11月30日〜12月1日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:アナと雪の女王2第2位:映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ第3位:決算!忠臣蔵第4位:ターミネーター:ニュー・フェイト第5位:ドクター・スリープ第6位:IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。第7位:ジョーカー第8位:シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション第9位:冴えない彼女の育てかた Fine第10位:マチネの終わりに