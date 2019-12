国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「11月第5週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に劇場公開され、高い評価を集めた10作品がランクインしました。

[★ 4.20/レビュー数:364]

[★ 4.03/レビュー数:53]

[★ 4.02/レビュー数:523]

4位『劇場版 ガンダム Gのレコンギスタ I 行け!コア・ファイター』[★4.01/レビュー数:77]

5位『ファイティング・ファミリー』[★3.89/レビュー数:229]

6位『ドクター・スリープ』[★3.76/レビュー数:3190]

7位『MANRIKI』[★3.54/レビュー数:67]

8位『THE INFORMER/三秒間の死角』[★3.40/レビュー数:143]

9位『羊とオオカミの恋と殺人』[★3.32/レビュー数:69]

10位『HUMAN LOST 人間失格』[★3.06/レビュー数:157]

※本ランキングは公開日から12月2日 までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から12月2日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1メンバー1件までです。

