By Cassidy James Blaede二大アメリカン・コミックス出版社の1つであるDCコミックスがバットマンが火炎瓶を投げつけるPRイラストを公開したところ、中国のネットユーザーが「香港の民主化運動を支持する暗号めいたイラストになっている!」と話題が沸騰、多数の批判が巻き起こりました。DC Comics poster hints at support for HK riots, triggering strong backlash - Global Timeshttp://www.globaltimes.cn/content/1171610.shtmlBatman Poster Accused of Supporting Hong Kong Protests, Chinese Fans Threaten DC Comics Boycotthttps://www.newsweek.com/dc-comics-batman-poster-hong-kong-protests-china-1474586DC Comics Under Fire for Deleting Batman Poster After Chinese Backlash - Varietyhttps://variety.com/2019/film/news/dc-comics-warner-brothers-batman-1203419190/DC Comics Deletes Batman Poster After Chinese Backlashhttps://comicbook.com/dc/2019/11/28/dc-comics-batman-poster-china-controversy/DC Comics Yanks Batman Poster After China Complained It Showed Support For Hong Kong Protests | The Daily Wirehttps://www.dailywire.com/news/dc-comics-yanks-batman-poster-after-china-complained-it-showed-support-for-hong-kong-protests問題のイラストが以下。このイラストは2019年12月11日に発売予定のフランク・ミラー氏の「ダークナイト」シリーズ最新作「ダークナイト・リターンズ:ゴールデン・チャイルド」をPRするもので、DCコミックスのTwitterとInstagramに投稿されました。バットマンが火炎瓶を投げているだけのイラストに見えますが、中国のネットユーザーは「香港デモを支持する暗号がちりばめられている!」と主張。その主張によると、火炎瓶は「デモ参加者の暴力的な戦術」を、ダークナイトの黒ずくめの服装は「デモ参加者がよく着ている黒服」を、本のタイトルの「ゴールデン・チャイルド」は2014年香港反政府デモである雨傘運動で傘の色として使われて以降、香港における「デモ賛同」の象徴となった「黄色」をそれぞれ暗喩しているとのこと。あるネットユーザーは「逆に香港デモ要素じゃない部分がない」とコメントしています。by melanie_koこのイラストに対する批判の声が中国のネットユーザーの間で高まった結果、DCコミックスは投稿を削除しました。DCコミックスがイラストを撤回したのは、「中国市場」が原因だと考えられています。DCコミックスの親会社であるワーナー・ブラザースは、「アクアマン」で2億9200万ドル(約320億円)の中国興行収入新記録を達成。同社の中国における売上は近年莫大なものになっています。DCコミックスは一連の問題について、一貫して黙秘を貫いています。イラスト撤回後も中国のネットユーザーはDCコミックスのInstagramには、香港の抗議行動を支持するコメントかDCコミックスが「中国の検閲に屈した」ことを批判するコメントが寄せられ続けています。あるユーザーは「バットマンは『正義』よりも『お金』が好きなんですね?」とコメントし、別のユーザーはイラストに描かれている「FUTURE IS YOUNG(未来は若い)」というメッセージについて、「いまや中国が世界を支配しているのは明らかだ。『未来は若い』?いいや、『未来は規制』だ」とコメントしています。