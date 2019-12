【今週スタートの海外ドラマ】待望の新シーズン＆新作ドラマが目白押し

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、待望の新シーズンに注目の新作ドラマと目白押し。 お見逃しなく!

12月2日(月)から12月8日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

12月2日(月)

■23:00〜シーズン2(AXN)

字幕版が日本初放送。ケヴィン、ケイト、ランダルが37歳の誕生日を迎えるところからスタートするシーズン2。監督のロン・ハワード(『ダ・ヴィンチ・コード』)や俳優のシルベスター・スタローン(『ロッキー』)がゲスト出演する。





■22:00〜(FOXチャンネル)

リドリー・スコットが製作総指揮を務めるSFサスペンスドラマ。人類滅亡の危機が迫る近未来、謎のウイルスから新薬の開発を目指す"プロジェクト・ノア"が始動する。開発を急ぐ研究者たちは被験者として身寄りのない少女エイミーを選ぶ。だが、彼女を迎えに行った連邦捜査官ウォルガストは、子どもを実験台にすることに疑問を感じはじめ、その命を助けることを決意。こうして、少女と捜査官の壮絶な逃亡劇が始まるのだった。





■『ポロス〜古代インド英雄伝〜』シーズン2(Hulu)

紀元前350年の古代インドを舞台に、内外の敵からインドを守った気高き王ポロスの知られざる英雄伝を、総製作費約81億円で描く超大作。新シーズンは、邪悪な陰謀によって引き裂かれたポロスとその父バムニが、命がけの戦いへ。そしてついにポロスが自身の出生の秘密を知る。

12月3日(火)

■22:00〜シーズン2(WOWOWプライム)

『セッション』のJ・K・シモンズが主演を務める新感覚スパイスリラー。前シーズン、表の世界と裏の世界の外交関係は終わり、二つの世界をつなぐ"交差点"のドアが閉じてしまった。裏の世界で監禁されてしまった表世界のハワードの運命は? 一方、表の世界で立場が危うくなった裏世界のハワード。ファイナルとなるシーズン2が日本初放送。

12月5日(木)

■(Netflix)

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のデイモン役で知られるイアン・サマーホルダー主演作。謎のウイルスにより親友が残忍な吸血鬼と化してしまった医師ルーサー(イアン)。原因を探りながらも恐ろしい世界に立ち向かっていく―。

12月6日(金)

■シーズン5(Netflix)

大人気ファミリードラマ『フルハウス』の29年後を描き、待望の新シーズンにしてファイナル。前シーズン、キミー(アンドレア・バーバー)の代理出産により母となったステファニー(ジョディ・スウィーティン)はジミー(アダム・ハーゲンブック)からプロポーズされる。長女D.J(キャンディス・キャメロン・ブレ)、次女、親友の3人と愛すべき家族たちの笑いと涙の物語は結末を迎える―。





■22:00〜シーズン5(スーパー!ドラマTV)

シリーズ通算100話達成の新シーズン。何者かに撃たれ、そのまま意識を失い倒れてしまったプライド(スコット・バクラ)。そんなプライドに代わり、特別捜査官ハンナ・コーリー(ネカー・ザデガン)がチームに加わり、ラサール(ルーカス・ブラック)が指揮を執ることに。本部のギブスからの情報提供で、個人的な怨みからの犯行だと知ったチームは、犯人をおびき寄せるため「プライドは回復に向かっている」というニュースを流す...。





■(Apple TV+)

犯罪情報を提供するポッドキャスト番組を舞台に、実際に起きた事件に取りつかれていく人々を描くクライムドラマ。オスカー女優オクタヴィア・スペンサーが主演・製作総指揮を務め、『ブレイキング・バッド』のアーロン・ポールが出演するApple TV+オリジナルドラマ。





■シーズン3(Amazon Prime Video)

夫と子どもと何不自由なく幸せに暮らしていたミッジが、ある出来事をきっかけにコメディエンヌとして人生を歩む姿をユーモアを交えながら綴られるコメディドラマ。シーズン3には『THIS IS US』のランダル役スターリング・K・ブラウンがゲスト出演。

12月7日(土)

■21:00〜シーズン6(Dlife)

次のシーズン7で終了が決まっているマーベルドラマ初の長編ドラマシリーズ。シーズン6は、衝撃の結末で幕を閉じた前シーズンから1年後を舞台に新しいリーダーとなったマックのもとで、フィッツを捜索する。そんな彼らの前に以外な人物が現れる。





■16:00〜シーズン4(AXNミステリー)

英国ミステリードラマの新シーズン。ウィスキーとジャズをこよなく愛する主人公の若き牧師探偵シドニー・チェンバースを演じるジェームズ・ノートンが今シーズンをもって降板。どのようにして村を去るのか―、そしてロックとボクシングをこよなく愛し、バイクを乗り回す新牧師探偵のウィルという新キャラクターが登場する注目のシーズン。

12月8日(日)

■12:00〜(NHK BS4)

1986年にショーン・コネリー、クリスチャン・スレイター出演で映画化もされたウンベルト・エーコの同名小説をドラマ化。14世紀初頭、皇帝の命を受けた修道士ウィリアムは、若き見習い修道士アドソを連れて、教皇の使節団との会談のために、人里離れた山上にある修道院に向かう。しかし、彼らが到着した時の修道院は、前夜に一人の修道士が謎の死を遂げた。



