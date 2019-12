アメリカ人気ドラマランキング、休み明けの『NCIS』『ヤング・シェルドン』が『シカゴ・メッド』をしのぐ！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。11月4日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL』(NBC)

2.『SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK』(NBC)

3.『FOX NFL SUNDAY-PST GN-NAT』(FOX)

4.『FOX+NFLN THU NT FOOTBALL』(FOX)

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)

6.『ヤング・シェルドン』(CBS)

7.『FBI』(CBS)

8.『シカゴ・メッド』(NBC)

9.『FOOTBALL NT AMERICA PT 3』(NBC)

10.『ザ・ヴォイス(火曜)』(NBC)

前週はお休みだったCBSの人気ドラマ、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『ヤング・シェルドン』『FBI』がそろって復帰早々にトップ10入り。『NCIS』は前回、新シーズン開始以来継続していたドラマ部門の首位を明け渡したものの、放送された週はすべてトップの座を維持している。『ヤング・シェルドン』はシーズン3で最も多い視聴者数(884万人)を獲得した。

一方、CBS組が戻ったことで前回ドラマ作品で唯一ランクインしていた『シカゴ・メッド』は、順位を一つ上げて8位に。10月半ばにクロスオーバー・エピソードのおかげでピークを迎えていた視聴者数は、一旦落ちた後で微増してきている(784万人→796万人→810万人)。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

© 2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『ヤング・シェルドン』

© 2018 Warner Bros. Entertainment, Inc