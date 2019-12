カイリー・ジェンナーの徹底したセキュリティを暴露したのは父のケイトリン・ジェンナー。ケイトリンは現在イギリスのリアリティ番組「I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!」に出演している。

番組の中で、カーダシアン一家について聞かれたケイトリン。「カイリーは1か月に30万ドル(3,200万円)から40万ドル(4,300万円)をセキュリティにかけている。行くところにはどこにでもセキュリティチームを連れて行くの」。さらに「悲しいことだけれど、あの一家はセキュリティチームをいつでも連れて歩くのが好き」とも!

この番組で、ケイトリンはアメリカではなかなか明かさないカーダシアン&ジェンナー一家の事情をいろいろ明かしている。性同一性障害だったケイトリンは2015年に適合手術を受けている。手術後も義理の娘のコートニー・カーダシアン、キム・カーダシアン、実の娘のカイリーやケンダル・ジェンナーと連絡を取り合っているけれどクロエ・カーダシアンとは疎遠になっていることを暴露! 「クロエだけは何かの理由でこれまでの経緯に怒っている。彼女とは5、 6年話していないよ」。

ちなみに番組の中でケイトリンはカーダシアン家はエンタメ界の「ロイヤルファミリーだ」と豪語! 「この番組を英国王室の人が見ているのかはわからないけれど、女王が見ていたらどう? 私もある意味、エンタメ界のロイヤルファミリーの1人。ロイヤルファミリーとロイヤルファミリーの対面になるわね」。確かにカーダシアン一家はアメリカのセレブ界に君臨してはいるけれど、ロイヤルファミリーと比べてしまうとは! 手術後、カーダシアン家のリアリティ番組からは降板しているケイトリン。カーダシアン家のボスのクリス・ジェンナーと離婚したこともあり一家とは別行動をとっているけれど、カーダシアン一家の図太さはそのまま引き継いでいるみたい……。

text: Yoko Nagasaka