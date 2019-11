『HAWAII FIVE-0』チンとの共演は!?『グッド・ドクター 名医の条件』フレディ・ハイモア動画インタビュー

全米大ヒットの医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン2が12月25日(水)よりDVDリリースとなる。それに合わせて、主演フレディ・ハイモアのインタビュー動画をお届けしよう。

自閉症でサヴァン症候群を持ち、かつ天才的な記憶力と驚異的な空間認知能力を備える青年ショーンが、医師として人として成長していく姿を描く本作。聖ボナベントゥラ病院で外科レジデントとして働く彼は、独自の視点から多くの患者を救い、仲間の信頼を勝ち取ってきたが、新院長に就任したアンドリュースからコミュニケーション能力について指摘される。さらに、いつもそばで支えてくれていたグラスマンの過酷な闘病生活を目の当たりにしたショーンは、自分の感情と他者との関わり方に苦悩しながらも、名医になるべく邁進していくが...。



今回届いたインタビュー動画の中で、フレディは監督を務めた感想や、製作総指揮としてシーズン1から関わってきたダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』『LOST』)がゲスト出演したことについて語っている。このシーズン2では、ダニエルのほか、リサ・エデルスタイン(『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)も新たなキャストとして登場するので、ドラマファンはお見逃しなく!

■商品情報

12月25日(水)DVDリリース&デジタル配信

<セル>

DVDコンプリートBOX【初回生産限定】...12,000円+税

<レンタル>

DVD Vol.1〜9

発売元・販売元:(株)ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン2

© 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.