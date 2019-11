家族や大切な人たちと感謝の気持ちを伝え合う「感謝祭(サンクスギビングデー)」。今年は11月28日(現地時間)が感謝祭の日となっており、ホリデーの真っ只中。そこで今回は、3年前の感謝祭で起きた“ちょっとした手違い”から始まったおばあさんと青年の友情物語をご紹介します。

2016年11月、ワンダ・デンチさんが自身の孫に感謝祭ディナーへの招待メールを送信したことから始まったという二人の交流。ワンダさんの孫が電話番号を変えていたため、新たな持ち主となっていたジャマル・ヒントンさん(当時は高校生)の元へお誘いメールが届いてしまったんだそう。

お互いの顔写真を送り合うことですぐに手違いだということが判明するも、結局その年は一緒に感謝祭を過ごしたワンダさんとジャマルさん。そのやり取りがコチラ。

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl

ちょっとしたアクシデントから、面識のないワンダさん一家と感謝祭ディナーをすることになったジャマルさん。ところが二人はすぐに打ち解け、とても楽しい時間が過ごせたんだそう。ジャマルさんは「まるで自分の家のように感じさせる雰囲気がワンダにはあったんだ」と話し、ワンダさんも「 会った瞬間に何かを感じたんです。もっと彼のことを知りたいってね」と当時を振り返っている。

またワンダさんにとっては、赤の他人を夕食に招待することに違和感は全くなかったそう。

2016年に初めて出会った二人は、それから毎年欠かさず感謝祭ディナーを共にするように。ジャマルさんのInstagramには過去2年間の記念写真が投稿されている。

A post shared by King Jamal (@jamalhinton12) on Nov 4, 2018 at 10:39am PST

またすっかり仲良しの二人は、感謝祭でない時にも会うことがあるんだそう。

For everyone who thinks it’s just for the cameras and social media! Blessed to have such wonderful people in our lives😊