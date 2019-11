人間なら、物欲にかられてしまうこともあるだろう。海外では、金で自分の欲を満たそうと、子供を売った人間がいる。



中国・福建(ふっけん)省に住む父親が、お気に入りのブロガーにチップを渡すため、生まれたばかりの女の赤ちゃんを売ったと海外ニュースサイト『Daily Mail』が11月12日に報じた。同記事によると、父親は今年の初め、中国人の仲介人から買い手を紹介され、とある夫婦に赤ちゃんを8900ポンド(約124万8000円)で売ったそうだ。夫婦には息子がいたが、2017年に亡くなったため、養子を迎えたいと思っていたという。



夫婦が偽の出生証明書を作って申請しようとしたことから事件が発覚。警察は父親を人身売買の罪で告発した。警察によると、父親はセクシーな格好でバナナをなめる動画を配信する女性のブロガーを気に入っており、「お気に入りのブロガーに課金して、ブロガーを応援したかったため、金が必要だった」と供述しているという。また父親には妻がいたが、行方不明になり、子供を育てる余裕もなかったそうだ。なお、赤ちゃんを買った夫婦の処分については明かされていない。



このニュースが世界に広がると、ネット上では「最低な父親。父親は赤ちゃんかブロガーのどちらが大切か考えるべきだった」「赤ちゃんにとってはこんな父親に育てられない方が幸せだったかも」「父親は赤ちゃんを育てる気がなく、誰かに渡せばお金も得られて一石二鳥だと思ったのでは」「赤ちゃんを買った夫婦も罪に問われるべき」などの声が挙がっていた。



他にも中国では金欲しさに子供を売った人間がいる。



2016年3月には中国・福建省で、当時19歳の未婚のカップルが、新しいiPhone欲しさに生後18日の女の赤ちゃんを売って逮捕されたと海外ニュースサイト『Trusted Reviews』が報じた。



同記事によると、2015年、カップルはインターネットで赤ちゃんの買い手を見つけ、2万3000元(約35万7000円)で赤ちゃんを売ったそうだ。カップルは赤ちゃんを売って手にした金で新しいiPhoneとバイクを購入したという。警察がインターネットの書き込みを見つけたことからカップルは逮捕され3年間、刑務所に入ることになった。カップルは「赤ちゃんを売ることが違法だとは思わなかった」と供述しているという。



国際ニュースを取り扱う『ロイター』が2014年4月に報じたところによると、中国ではインターネットを通じた養子縁組ビジネスが横行しており、「中国最大」とうたう養子縁組のウェブサイトでは、2007年から2012年8月までに3万7841人の赤ちゃんが養子縁組をしたそうだ。また、中国政府は2014年2月、インターネット経由で人身売買したとして、1094人を摘発したという。



赤ちゃんの人権を考えず所有物扱いすることはあってはならないし、ましてや欲求を満たすために赤ちゃんを利用して金に換える親は最低と言えるだろう。



