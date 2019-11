ベネディクト・カンバーバッチ、コリン・ファースらが出演する映画が『1917 命をかけた伝令』の邦題で2020年2月14日(金)に公開される。

『アメリカン・ビューティー』『007 スペクター』などで知られるサム・メンデスが監督を務める本作。第一次世界大戦を舞台に、若きイギリス兵スコフィールドとブレイクの2人が、兄も含めた最前線にいる仲間1600人の命を救うべく、一刻も早く重要な伝令を届けるため、様々な危険が待ち受ける敵の陣地に身を投じ、駆け抜け、立ち向かう物語。若きイギリス兵役にジョージ・マッケイ、ディーン・チャールズ=チャップマンらフレッシュな英国俳優を抜擢し、ベネディクト・カンバーバッチ、コリン・ファース、マーク・ストロングらが脇を固める。

先月行われたN.Y.コミコンで本作のメイキング映像が発表されるや、“屋外ロケでワンカット撮影”という驚くべき方法によって制作されたことで話題をさらった本作。サム・メンデス監督によると、観客が主人公たちと同じ戦場に置かれ、緊迫感と兵士達の不安や動揺などの心情を共感し、本作に没入してもらうべく選んだ“究極の手法”がこの“全編ワンカット撮影”だったとのことで、「完璧に途切れなく物語を描くために、全てにおいて秒単位まで計算されるなど緻密な調整をした」「特にリハーサルについては、今までの過去のどの作品よりも時間を費やした」と話し、「自身のキャリアにおいて、最もエキサイティングな仕事だった」と自信をのぞかせている。

予告編は、敵機が向かってくるシーンから始まり、「君たちの任務は“伝令”だ」と伝えられる若き兵士たち。「仲間を救いたければ 命の限り 急ぐんだ」というカンバーバッチ演じる上官の言葉に駆り立てられるように、戦地を急ぐ2人。敵の襲撃、スナイパーとの対峙、闇を照らす照明弾、沼地や塹壕を抜け激流へのダイブと、ワンカットで主人公たちに肉薄し続けるカメラの映像が、臨場感とそしてあたかも一緒に戦場にいるようなリアルタイムのドラマを伝えてくる。

映画『1917 命をかけた伝令』2020年2月14日(金)全国ロードショー

