本日11月27日に結婚を発表した、女優でタレントの橋本マナミが、写真集『橋本マナミの抱きしめて in ハワイ』を発売することが決定した。今朝、自身のブログとインスタグラムで、一般男性との入籍を直筆メッセージで報告した橋本。すでに多数の祝福コメントのほか「山形の誇りに乾杯!」「旦那さんが羨ましすぎ」などの声が寄せられている。そんな“国民的愛人”橋本の最新写真集となる『橋本マナミの抱きしめて in ハワイ』は、自身初となるハワイロケでの撮影を収めたもの。解禁となった先行カットでは、黒と白の水着姿の橋本が写し出され、白い水着では木に寄り添い、黒い水着では大人な表情の橋本が垣間見れる。そのほか、今までの作品では見せることのなかった“THE王道のグラビア写真集”をテーマに、プール、ベッド、ビーチなど南の島でしか解放できないエロスを炸裂させた多数のグラビアが満載。旅行気分を盛り上げてくれる、オフショットやセクシーショット満載のDVDも収録される。橋本は「ロケ地のハワイを始め、本当に初体験がいっぱいな一冊です! THE王道のグラビアを目標に作った本作は、衣裳もハイレグ水着や、ヒョウ柄などおしゃれなんだけどどこか懐かしいものばかりなので、若い人からグラビアを卒業してしまった方まで幅広く楽しんでもらえたらうれしいです」とコメントした。なお、前作発売時に行われ「橋本マナミを自分の手でびちょびちょにできる!」と大好評だった伝説の発売イベント『#びちょびちょ会』に続く発売イベントが、今回も開催される。詳細は講談社・VOCEウェブサイトにて。橋本マナミ写真集『橋本マナミの抱きしめて in ハワイ』(DVD付き)は講談社より2020年1月17日発売。価格は3600円(税別)。限定未公開カット16ページ付き、DVDなしの電子版は3200円(税別)。