映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDに収録される、トム・ホランドのスタントシーンのメイキング映像が一部公開された。

今回公開されたのは、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDに収録される特典映像「スタントの舞台裏」の一部。スパイダーマンことピーター・パーカーを演じたトム・ホランドの体を張ったスタントの舞台裏を観ることができる。

ミステリオ役で共演したジェイク・ギレンホールも「あんな身軽な俳優はいない。一緒に撮影した日も、トランポリンから回転して僕の前に着地をして驚いたね」とトムの身体能力の高さを絶賛。ジェイクが絶賛するように、トムは本作のスタントをできる限り自分自身で演じている。

ヴェネチアを舞台にした撮影で欄干に激突してビショ濡れになるシーンについて、「あの日は最高だった」と笑いながらに振り返るトム。「大量の水を勢いよくかけられる。しかも冷たい水なんだ。凍えたよ。水浴びみたい」と、特に体を張ったスタントシーンだったことを楽しげに明かしている。

映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDは12月4日(水)リリース

