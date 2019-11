米テレビドラマ「THIS IS US/ディス・イズ・アス」でケヴィンを演じているジャスティン・ハートリーが、結婚して2年になる妻クリシェル・ハートリーとの離婚を申請したとPEOPLE.comなどが報じた。

クリシェルは、アメリカの長寿ソープドラマ「ザ・ヤング・アンド・ザ・レストレス(原題) / The Young and the Restless」「デイズ・オブ・アワー・ライブス(原題) / Days of Our Lives」などに出演している女優で、豪邸を扱うハリウッドの不動産会社の日常を追ったNetflixのリアリティー番組「セリング・サンセット〜ハリウッド、夢の豪華物件〜」でも知られる。

ジャスティンとクリシェルは4年間の交際を経て2017年10月に結婚。式には「THIS IS US/ディス・イズ・アス」で共演している母親レベッカ役のマンディ・ムーア、父ジャック役のマイロ・ヴィンティミリア、兄弟ランダルを演じているスターリング・K・ブラウン、双子の妹役クリッシー・メッツ、ランダルの妻を演じているスーザン・ケレチ・ワトソン、トビー役のクリス・サリヴァンが出席していた。二人の間に子供はいないが、ジャスティンには前妻との間に15歳の娘イザベラがいる。

離婚申請書によると、離婚理由は「和解しがたい不和」で、別居の日付は2019年7月8日になっているとのこと。しかし、二人はその後の9月22日にエミー賞で一緒にレッドカーペットを歩いているほか、10月5日にはヴーヴ・クリコ主催のポロ試合、11月14日にはゴールデン・グローブ賞プレパーティーにもカップルで出席していたという。(澤田理沙)