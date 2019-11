さらばホームズ...。『エレメンタリー7 ホームズ＆ワトソン in NY ザ・ファイナル』2020年に日本初放送！

シャーロック・ホームズと女性のワトソンが現代のニューヨークを舞台に難事件の捜査に挑む、人気の犯罪ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』。その最終シーズンの日本初放送日が決定した。

昨年末に終了が決定していた本作は、2020年1月16日(木)よりWOWOWプライムにてスタートする(第1話無料放送)ファイナルシーズンの第9話で番組通算150話に到達。また、第4話をシャーロック・ホームズ役のジョニー・リー・ミラーが、第11話をジョーン・ワトソン役のルーシー・リューが監督している点も注目だ。その新シーズン放送に合わせて、シーズン6が1月13日(月・祝)より一挙放送となる。

新シーズン、ロンドンにいたホームズたちはある衝撃的な事件をきっかけにニューヨークへ帰還する。メディア王ライヘンバッハという新キャラクターが登場。ライヘンバッハとは、原作の有名な短編「最後の事件」でホームズが落ちて亡くなったとされたスイスの滝の名前だ。

NY市警の顧問として捜査に協力してきた英国出身のホームズと元医師の女性ジョーン・ワトソン。ある殺人事件の第一容疑者とされたワトソンと、真犯人であるNY市警のグレッグソン警部の娘をかばうため、ホームズは罪をかぶり国外退去となる。ワトソンはホームズを追ってロンドンに向かい、二人はスコットランドヤードの顧問になって活動を続けていた。新シーズン、ニューヨークでホームズたちの大切な仲間が銃撃される事件が発生。ニューヨークに戻った彼らは銃撃事件の犯人を追ううち、メディア王のライヘンバッハと出会う。彼の企みとは...?

■『エレメンタリー7 ホームズ&ワトソン in NY ザ・ファイナル』(全13話)放送情報

WOWOWプライムにて2020年1月16日(木)スタート

[二]毎週木曜 23:00〜

[字]毎週金曜 22:00〜

(海外ドラマNAVI)

『エレメンタリー7 ホームズ&ワトソン in NY ザ・ファイナル』

